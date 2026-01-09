Blizanke ukrale pažnju u Areni Zagreb: Kamera uhvatila što su radile na tribini

Simpatične blizanke su u četvrtak u Areni Zagreb, na spektakularnoj utakmici Hrvatske i Njemačke uoči EP-a u rukometu, ukrale pažnju i kamere RTL-a u prijenosu utakmice. Dama u crvenom snimala je atmosferu svojim mobitelom i pjevala popularnu pjesmu "Igraj, moja Hrvatska" od Zaprešić Boysa, dok je dama u bijelom slatko jela kokice. U Areni Zagreb je vladala sjajna atmosfera. Više od 15 000 ljudi pjevalo je i navijalo za hrvatske rukometaše.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija poražena je u prijateljskoj utakmici u zagrebačkoj Areni od Njemačke rezultatom 29-32 (14-17) u pripremi za Europsko prvenstvo. Najviše golova za Hrvatsku postigli su Mario Šoštarić i Ivan Martinović, svaki po šest, dok je Tin Lučin dodao pet. S druge strane, Njemačku su predvodili Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins, koji su svaki postigao po pet golova. Utakmicu Hrvatska - Njemačka iz Arene Zagreb mogli ste u prijenosu UŽIVO gledati na RTL-u i platformi VOYO.

