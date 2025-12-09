Nastao u poplavi pa nestao u plamenu: Vjesnikov neboder čeka posljednju presudu

EKSPLOZIV ILI GRICKANJE /

Nastao u poplavi pa nestao u požaru – Vjesnikov neboder očekuje konačnu presudu o načinu rušenja. Iako je prvi odabir bio miniranjem – struka dva tjedna od požara ipak dvoji između eksploziva i strojeva. Na stolu ministarstva graditeljstva sada je 18 ponuda.

Takozvano grickanje može se izvesti na nekoliko načina, svim opcijama jedinstveno je skidanje "kat po kat" - od vrha prema dnu. Može se izvesti bagerom ili rezanjem takozvanim dijamantnim rezom. Kao što se ruši postupno – tako se uklanja i nastali otpad! Iako je puno sporije, elegantnije je za stanare u okolici Vjesnika.

Razmatra se i opcija rušenja miniranjem, prijedlog zagrebačkog Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, uz rotiranje i urušavanje u tlocrt te pad na Savsku. U tom slučaju, nekoliko stotina kilograma eksploziva ugradilo bi se u bušotine u statički nosivim objektima zgrade, a prethodno bi trebali ukloniti i stakla. Neboder nestaje u manje od 15 sekundi.

Urušavanje je najbrže, ali ne i s najmanje posljedica – prevagu bi mogao donijeti sam položaj nebodera – njegova blizina stambenim objektima i prometnoj infrastrukturi.

Jedno je sigurno - Vjesnikov neboder neće se rušiti ove godine.