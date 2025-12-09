Rodilje iz cijele Hrvatske hrle u Zagorje! Bili smo na licu mjesta i otkrili što se događa u Zaboku

Opća bolnica u Zaboku ima razloga za slavlje. Danas je tamo obavljen tisućiti porod. U utorak ujutro na svijet je stigao maleni Blaž, koji je svojim roditeljima prva beba.

Osoblje rodilišta s ponosom ističe kako je već sada obavljeno gotovo 30 posto više poroda u odnosu na 2023. godinu i 15 posto više u odnosu na prošlu godinu. Nadaju se da će srušiti rekord star 27 godina kada je u toj bolnici rođeno 1015 beba.

Josipa Gerić iz Radobolja rodila je tisućitu bebu u spomenutoj bolnici.

"To je jako lijepa brojka i baš mi je drago da smo mi ti. Dosta me to iznenadilo, nisam očekivala", kazala je za RTL Danas te dodala da je izbor za porod pao na Zabok zbog blizine bolnice, ali i odličnog osoblja.

Zabočko rodilište očekuje novi rekord

Pročelnik Službe za ginekologiju i porodništvo OB Zabok, Rajko Fureš u razgovoru s Kristinom Čirjak nije krio zadovoljstvo tisućitim porodom te izrazio nadu u rušenje rekorda iz 1998. godine kad je u ovoj bolnici na svijet došlo 1015 beba.

"Sigurno da očekujemo rušenje rekorda, ali smo ponosni na postignutom broju poroda. Nadamo se da će do kraja godine biti između 1040 i 1050 poroda", kazao je.

Na pitanje zašto rodilje biraju zabočku bolnicu, Fureš kaže kako je ključ u individualnom pristupu rodiljama. "Ponosni smo na činjenicu da rodilje biraju nas. Sigurno je to radi individualnog pristupa, humanizacije poroda, radi svega onoga što smo uložili u obezboljavanje poroda i poštivanje želja naših rodilja.

Nadamo se da će odaziv i dalje biti što veći i da će rodilje iz cijele Hrvatske, kojih ima preko 40 posto u našem rodilištu dolaziti u naše rodilište i iz njega izlaziti sretne, zadovoljne s najljepšim iskustvima u svojem životu", kazao je prvi ginekolog Zaboka.

Fureš ističe kako rodilje u Zabok dolaze iz cijele zemlje. "Nema dijela Republike Hrvatske iz kojih nismo imali rodilje. Od Vinkovaca i Raba, do Slavonije, Istre, Splita, Konavala... To je ono što sve nas potiče za još bolji i kvalitetniji rad", kazao je te istaknuo kako rodilište u Zaboku nudi i alternativne metode poroda.

"Prvi smo u Hrvatskoj uveli 'rajski plin' dušični oksidul, danas je u standardnoj uporabi epiduralna analgezija. Praktički smo prilagođeni našim rodiljama. I tako ćemo se ponašati i dalje", zaključuje.