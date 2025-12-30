Podignuta optužnica za ratne zločine: U topničkom napadu ubili osmero hrvatske djece
Njih pet na mjestu je poginulo, a preostalo troje ubrzo je umrlo od posljedica ranjavanja. Još petoro djece koja su se nalazila na igralištu je ozlijeđeno
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu za ratne zločine protiv dvojice bivših pripadnika Armije BiH koje tereti za topnički napad na Vitez 1993. godine u kojemu je ubijeno osmoro djece hrvatske nacionalnosti.
Optuženi su Mensud Keleštura rođen 1959. godine u Zenici i Hazim Jašarević rođen 1953. godine u Vitezu.
Tužiteljstvo BiH sada ih nakon 32 godine tereti da su tijekom rata i oružanog sukoba između Armije BiH i HVO kao zapovjednici u postrojbama Armije BiH postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.
Osam poginulih, petero ranjenih...
Keleštura je bio zapovjednik 325. brdske brigade Armije BiH, a Jašarević zapovjednik Brigadne topničke skupine te postrojbe čiji su pripadnici 10. lipnja 1993. godine sudjelovali u topničkom napadu na civilne objekte u kojima su živjeli Hrvati.
Granata ispaljena iz minobacača promjera 120 mm pogodila je igralište na kojemu su se u tom trenutku igrala djece hrvatske nacionalnosti.
Njih pet na mjestu je poginulo, a preostalo troje ubrzo je umrlo od posljedica ranjavanja. Još petoro djece koja su se nalazila na igralištu je ozlijeđeno.
Optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva
Keleštura i Jašarević zbog toga su sada optuženi da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
U napadu na dječje igrališta u viteškom naselju Podgradina ubijeni su Augustina Grebenar, koja je i najmlađa žrtva jer je u trenutku smrti imala tek devet godina te Boris Antičević, Dražen Čečura, Sanja Garić, Milan Garić, Velimir Grebenar, Sanja Križanović i Dragan Ramljak.
POGLEDAJTE VIDEO: Plenković otkrio planove Vlade za iduću godinu: 'Borit ćemo se za veći standard građana'