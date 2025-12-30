Dvojica mrtvih, desetine mučenih: Optužena četvorica bivših pripadnika 7. muslimanske brigade

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u utorak je podignulo optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika 7. muslimanske brigade Armije BiH koje tereti za ratne zločine počinjene nad Hrvatima i Srbima u Zenici.

Optužnica je podignuta protiv Nesiba Talića rođenog 1955. godine u Travniku, Jusufa Karalića rođenog 1954. godine u Zenici, Našida Delalića rođenog 1951. godine u Travniku te Sabahudina Sarajlića rođenog 1967. godine u Busovači.

Tužiteljstvo BiH tereti ih da su kao zapovjednici odnosno pripadnici službe vojne sigurnosti i vojne policije u 7. muslimanskoj brigadi Armije BiH postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Dvojica civila su preminula

U optužnici se navodi da su tijekom 1993. godine u objektu Muzičke škole u Zenici, koja je služila kao zatočenički objekt protupravno dovođeni i držani u nezakonitom zatočenju civili hrvatske i srpske nacionalnosti se područja Zenice i okolice.

Njih nekoliko desetaka tamo je bilo izloženo teškom psihičkom i fizičkom zlostavljanju, a dvojica protupravno zatočenih civila uslijed zlostavljanja su preminula. Njihova tijela naknadno su pronađena i ekshumirana na području Zenice.

Četvorica muškaraca sada su optužena da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civila.

Suđenje i dalje u tijeku

7. muslimanska brigada slovila je za elitnu postrojbu Armije BiH i djelovala je u sastavu Trećeg korpusa, pretežito na području središnje Bosne.

Protiv jednog od ratnih zapovjednika Šerifa Patkovića 2024. godine podignuta je optužnica zbog ratnog zločina u selu Dusina u kojemu su pripadnici 7. muslimanske brigade u siječnju 1993. ubili devet Hrvata i jednog Srbina. Među ubijenima bio je i ranjeni zapovjednik HVO na tom području Zvonko Rajim, a Patković je optužen da ga je osobno ustrijelio.

Suđenje po toj optužnici još traje.

