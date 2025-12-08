Zaklada 'Budi Melem' donirala 10.000 eura humanitarnoj udruzi 'RTL pomaže djeci'

Zajednički projekt zaklade "Budi Melem“, humanitarne udruge "RTL pomaže djeci“ i trgovačkog lanca Konzum, uspješno je priveden kraju. Kroz prodaju posebne kolekcije "Budi melem“ Melem kozmetike, dostupne isključivo u prodavaonicama Konzuma i na konzum.hr, 5 posto prihoda od prodaje svakog proizvoda odvajao se za donaciju našoj udruzi.

Posebna "Budi melem“ kolekcija Melem Dragocjenih ulja, s ambalažom ukrašenom dječjim crtežima kućice, bubamare, leptira, tratinčice i srca, još je jednom podsjetila koliko je važno čuvati dječju igru, maštu i osjećaj sigurnosti – vrijednosti koje ova humanitarna suradnja stavlja u središte.

Prikupljenih 10.000 eura za udrugu "RTL pomaže djeci“ bit će usmjereno na realizaciju projekata koji donose konkretnu pomoć djeci, poput nabave transportnog inkubatora s pripadajućim monitorom vitalnih funkcija za Opću bolnicu Nova Gradiška, kao i podrške Hrvatskoj udruzi za obuku pasa vodiča i mobilitet kroz nabavu pet štenaca, njihovu socijalizaciju i edukaciju kako bi mogli postati psi pomagači djeci s teškoćama u razvoju, ali i druge projekte usmjerene na poboljšanje kvalitete života najranjivije skupine našeg društva. Cilj je onim najmlađima omogućiti sretnije djetinjstvo, kroz bolju medicinsku skrb i više prilika za rast, razvoj i obrazovanje.

'Konkretna podrška djeci'

Svečanoj primopredaji donacijskog čeka prisustvovale su Zita Herold Jelavić, upraviteljica zaklade Budi Melem, Ana Šekrst, brand managerica branda Melem te Roberta Stiplošek, senior voditeljica kategorije i Petra Debeljak, voditeljica kategorije iz Konzuma, dok je ček u ime udruge "RTL pomaže djeci“ preuzela ambasadorica Anita Martinović.

Foto: Rtl Pomaže Djeci

"Naša je želja da ‘Budi Melem’ nikad ne bude samo još jedna kampanja, nego konkretna podrška djeci kojoj je pomoć najpotrebnija. Upravo zato nam je iznimno važno da se sredstva usmjeravaju u projekte koji mijenjaju živote. Zahvaljujem Konzumu, udruzi ‘RTL pomaže djeci’ i svim kupcima koji su svojim izborom proizvoda ‘Budi melem’ postali dio ove priče – zajedno smo pokazali što znači biti melem jedni drugima“, izjavila je Zita Herold Jelavić, upraviteljica zaklade Budi Melem.

"U ime udruge 'RTL pomaže djeci' zahvaljujem zakladi 'Budi Melem' što je i ove godine prepoznala rad naše udruge i donirala nam dio prihoda od prodaje posebno dizajnirane kolekcije 'Budi Melem'. Kao i prošle godine, i ove će sredstva biti namijenjena za realizaciju projekata koji će poboljšati uvjete liječenja, obrazovanja i kvalitetu života onih najmanjih. Hvala i Konzumu na suradnji - ovaj hvalevrijedan projekt dokaz je da ništa nije neostvarivo kada su u pitanju djeca“, dodala je Anita Martinović.

Od srca hvala svima koji su kupili posebnu kolekciju "Budi Melem“ proizvoda i tako pomogli onima kojima je to najpotrebnije jer svako dijete zaslužuje biti sretno!

