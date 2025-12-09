Ovo je lice ubojice: Pogledajte trenutak kada su Slovenci predali ubojicu iz Međimurja

Uz velike mjere osiguranja, policiju, dron i naoružane specijalce Josip Oršuš na granici sa Slovenijom predan je hrvatskoj policiji. U policijskom kombiju odvezen je direktno u varaždinski zatvor. Uručeno mu je rješenje o određenju na koje ima pravo žalbe - što je i iskorišteno.

U Murskom Središću proglašen je dan žalosti. Podsjetimo, Oršuša se sumnjiči za ubojstvo trudnice i pokušaj ubojstva partnerice.

Izdan je i europski istražni nalog za predaju oružja iz Slovenije i vještačenje u Hrvatskoj.

"Danas je podnesen i europski istražni nalog radi predaje oružja za kojeg se sumnja da je bilo sredstvo počinjenja kaznenog djela. On je upućen, također, nadležnim pravosudnim tijelima Republike Slovenije, a isto tako očekujemo da će oni po žurnom postupku nama izručiti to sredstvo izvršenja kaznenog djela", rekla je Ksenija Vidović Vincek, zamjenica županijske državne odvjetnice.