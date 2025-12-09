Zašto je Plenković u Njemačkoj? Nekoliko je glavnih razloga, na stolu je i jedna nova tema

BAVARCI SU ZAINTERESIRANI /

Službeno je započeo posjet premijera Andreja Plenkovića Njemačkoj, i to predavanjem u Zakladi Konrad Adenauer.

"U protekle dvije godine obrambena suradnja između Hrvatske i Njemačke značajno se intenzivirala. Važna prekretnica je već spomenuta nabava tenkova Leopard 2A8. Tome se pridružuje zajednički pothvat DOK-ING–Rheinmetall u području bespilotnih sustava – dobar primjer kako europska industrijska integracija doprinosi kolektivnoj otpornosti", poručio je Plenković.

Na stolu će biti i jedna nova tema

Plenković će s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom razgovarati o uobičajenim temama - od migracija, bilateralnih odnosa, do pitanja Bosne i Hercegovine. Na stolu će biti i jedna nova tema, tema energetike. Bavarska je zainteresirana za plin iz hrvatskog LNG-a.

Merz će od Andreja Plenkovića htjeti čuti kakav je stav Hrvatske o korištenju zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine. O tome bi europski lideri i vijeća trebali odlučiti idući tjedan. Njemačka je snažno za, Belgija protiv. Hrvatska je tu podijeljenog stava. Premijer je rekao: 'Načelno dobra ideja, ali treba vidjeti kako to pravno provesti'.

Najveća investicija u vojsku do sada

Još jedan ključan trenutak u uredu kancelara sutra će biti potpisivanje kupovine skupocjenih njemačkih tenkova. Riječ je o 44 komada Leoparda. Oni bi trebali zamijeniti stare sovjetske tenkove M-84. Dio njih, tri desetaka, Hrvatska je već poslala u Ukrajinu, a još četrdesetak i dalje je u Hrvatskoj. Čekaju da stignu novi Leopardi. Dio je to tranzicije Hrvatske vojske s istočne na zapadnu tehnologiju. Inače, to je najveća investicija u vojsku do sada.

Sutra, tijekom poslijepodneva, baš kao i u Parizu, trebao bi biti održan i gospodarski forum. Njemačka je najveći vanjskotrgovinski partner Hrvatskoj i stiže velika delegacija od 39 tvrtki. Bit će zastupljeni na najvišim razinama na tom gospodarskom forumu, bit će direktori i predsjednici uprava hrvatskih poduzeća.

