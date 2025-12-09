FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BAVARCI SU ZAINTERESIRANI /

Zašto je Plenković u Njemačkoj? Nekoliko je glavnih razloga, na stolu je i jedna nova tema

Službeno je započeo posjet premijera Andreja Plenkovića Njemačkoj, i to predavanjem u Zakladi Konrad Adenauer. 

"U protekle dvije godine obrambena suradnja između Hrvatske i Njemačke značajno se intenzivirala. Važna prekretnica je već spomenuta nabava tenkova Leopard 2A8. Tome se pridružuje zajednički pothvat DOK-ING–Rheinmetall u području bespilotnih sustava – dobar primjer kako europska industrijska integracija doprinosi kolektivnoj otpornosti", poručio je Plenković.

Na stolu će biti i jedna nova tema

Plenković će s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom razgovarati o uobičajenim temama - od migracija, bilateralnih odnosa, do pitanja Bosne i Hercegovine. Na stolu će biti i jedna nova tema, tema energetike. Bavarska je zainteresirana za plin iz hrvatskog LNG-a.

Merz će od Andreja Plenkovića htjeti čuti kakav je stav Hrvatske o korištenju zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine. O tome bi europski lideri i vijeća trebali odlučiti idući tjedan. Njemačka je snažno za, Belgija protiv. Hrvatska je tu podijeljenog stava. Premijer je rekao: 'Načelno dobra ideja, ali treba vidjeti kako to pravno provesti'.

Najveća investicija u vojsku do sada

Još jedan ključan trenutak u uredu kancelara sutra će biti potpisivanje kupovine skupocjenih njemačkih tenkova. Riječ je o 44 komada Leoparda. Oni bi trebali zamijeniti stare sovjetske tenkove M-84. Dio njih, tri desetaka, Hrvatska je već poslala u Ukrajinu, a još četrdesetak i dalje je u Hrvatskoj. Čekaju da stignu novi Leopardi. Dio je to tranzicije Hrvatske vojske s istočne na zapadnu tehnologiju. Inače, to je najveća investicija u vojsku do sada.

Sutra, tijekom poslijepodneva, baš kao i u Parizu, trebao bi biti održan i gospodarski forum. Njemačka je najveći vanjskotrgovinski partner Hrvatskoj i stiže velika delegacija od 39 tvrtki. Bit će zastupljeni na najvišim razinama na tom gospodarskom forumu, bit će direktori i predsjednici uprava hrvatskih poduzeća.

Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.12.2025.
19:52
Ana Mlinarić
Andrej PlenkovićFriedrich Merz NjemačkaPlinNaoružanjeLngEnergetika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx