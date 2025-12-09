Istražili smo kako smo otjerali goste: Ljeto u Hrvatskoj je postalo preskupo

PRVACI PO CIJENAMA /

Ako usred ljeta tražite smještaj u hotelu s 3 zvjezdice: na cijelom Mediteranu najskuplje ćete ga platiti u Hrvatskoj. Ali nemojte misliti da to znači da u Italiji, Španjolskoj ili na Malti ništa nije poskupjelo: poskupjelo je svuda. Ali recimo ako su u Grčkoj večera u restoranu ili gin tonic u kafiću iz ljeta u ljeto skuplji 8%: kod nas je cijena rasla dvostruko: 16%. I tako su nam dva odvojena istraživanja potvrdila ono što na svojoj koži osjećamo već odavno i ono o čemu Direktu trubimo bez prestanka: da je ljeto u Hrvatskoj postalo preskupo. I da su cijene otjerale goste. Više u prilogu.