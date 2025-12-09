FREEMAIL
ALARM U HRVATSKOJ /

Djeca piju od trinaeste, 16% učenika probalo drogu, a alkohol najviše šalje ljude u bolnice

Od svih ovisnosti najviše građana u bolnici završi zbog alkohola.

Jer više od trećine alkohol pije svakog dana. Zabrinjava i to što ga konzumiraju sve mlađe osobe. I to već od 13. godine.

Da se zaustavi negativan trend Grad Zagreb želi educirati i ugostitelje.

No, za više od milijun i dvjesto tisuća Hrvata, svaki dan ne prolazi barem bez jedne čašice žestokog pića.

Više pogledajte u prilogu Lucije Ptičar.

9.12.2025.
5:56
RTL Danas
