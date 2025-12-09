Alarmantna pošast među Hrvatima, zbog nje završavaju u bolnici: 'Krene nekontrolirano'

Od svih ovisnosti najviše građana u bolnici završi zbog alkohola. Jer više od trećine alkohol pije svakog dana.

Zabrinjava i to što ga konzumiraju sve mlađe osobe, i to već od 13. godine.

Trećina Hrvata svaki dan popije jednu čašicu žestokog

Da se zaustavi negativan trend Grad Zagreb želi educirati i ugostitelje. No, za više od milijun i dvjesto tisuća Hrvata, svaki dan ne prolazi barem bez jedne čašice žestokog pića.

"Devedeset posto osoba je nekad u životu konzumiralo alkohol, a više od jedne trećine osoba redovito, svaki dan pije", izjavio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kreću s 13 godina

Alarmantni su podaci i među mladima. S konzumacijom alkohola polovina počinje već s 13 godina. Da se taj trend zaustavi, Grad Zagreb ima plan. U preventivne aktivnosti želi uključiti i ugostitelje.

U zagrebačke klubove uvest će se sigurne zone te zaštitni poklopci za pića kako bi se spriječilo ubacivanje ilegalnih supstanci. Edukacija ugostitelja počinje u veljači, ali dio njih smatra da za takve mjere, nema potrebe.

"Ne treba nam to nitko reći u gradu, ali ako pričamo o mlađoj ekipi onda mislim pa neka ih grad ugosti, pa neka prave tako nekakve lokale, gdje oni moraju to kontrolirati", poručio je Ivan Milinović, vlasnik kafića i noćnog kluba.

Foto: Screenshot/rtldanas

Predavanja nisu učinkovita

Da su promjene ipak nužne, upozoravaju s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Ističu da postojeći sustav prevencije ne funkcionira.

"Ono što nije učinkovito su predavanja bilo da govorimo o djeci ili roditeljima ili jednodnevna obilježavanja kao 'Dan borbe protiv ovisnosti' to ima 0 učinka, svjedočenja bivših ovisnika, ono što se jasno pokazalo da kad to rade bivši ovisnici da je to zbunjujuća poruka za djecu i mlade", objasnila je Martina Ferić iz Laboratorija za prevencijska istraživanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

U kultnom zagrebačkom klubu koji radi već 30 godina ističu da glavni problem nije alkohol.

Bolja regulacija zakona

"To negdje krene nekontrolirano iz nekog parkića, da li od doma, a danas je to sve jako lako dobavljivo preko online, što se mene tiče najveći problem je što nije regulirano zakonom ta pojava droge", rekao je Milinović.

Hrvatska je među pet najgorih zemalja Unije kada je riječ o ovisnostima mladih.

Neku od ilegalnih droga konzumiralo je čak 16 posto učenika između 15 i 16 godina, dok je njih 43 posto barem jednom u životu pušilo cigarete, a 20 posto to radi svaki dan.

Foto: Screenshot/rtldanas

Potrebno je istražiti uzroke ovisnosti

Ipak, da u praksi predavanja velikog učinka nemaju, potvrđuju u Međimurskoj županiji. Svake godine izdvajaju 20 tisuća eura da u 37 osnovnih i srednjih škola učenike educiraju o prevenciji ovisnosti.

"Prije svega, prije tih akcija naših trebali vidjeti koji su čimbenici ti koji u društvu ugrožavaju mladog čovjeka. Nisu samo djeca kriva, sustav školovanja, obitelji, tu su zavodi za socijalnu skrb", objasnila je Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije.

Uzroke ovisnosti potrebno je istražiti, no jedno je sigurno, alkohol, cigarete, droga ili kockanje ne mogu riješiti životne probleme.

Nacionalna info linija za ovisnosti:

Na broj: 0-800-2000-70 ili 091-4683-070

Putem e-maila: ovisnosti@hzjz.hr