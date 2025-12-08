Grlić Radman otkrio detalje sastanka u Parizu: 'Potpisao sam akcijski plan, u njemu je ključno...'

Premijer Andrej Plenković u dvodnevnom je službenom posjetu Francuskoj, a u Elizejskoj palači večeras je razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Nakon toga su održali konferenciju za novinare. U Pariz je stiglo, podsjetimo, političko i gospodarsko izaslanstvo. U hrvatskoj delegaciji je 31 domaća tvrtka, a najvažniji dio posjeta je potpisivanje Akcijskog plana za strateško partnerstvo u iduće dvije godine. Potpisali su se i ugovori o jačanju hrvatskih oružanih snaga, odnosno nabavci francuskih haubica.

Susret u Parizu prati reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić koja je otkrila da su se poruke francuskog predsjednika i hrvatskog premijera uglavnom odnosile na međusobne odnose. "Macron se pohvalio hrvatsko-francuske odnose koji su doživjeli transformaciju nakon 2021. godine", istaknula je RTL-ova reporterka.

Potpisivanje ugovora o nabavci francuskih haubica je treća vojna akvizicija Hrvatske u Francuskoj nakon Mistrala i Rafalea.

Plenković i Macron imali su sastanak iza zatvorenih vrata, ali i sastanak s delegacijama gdje su se dotaknuli širih tema poput situacije u Srbiji, BiH, ali i Ukrajine.

Ministar otkrio detalje

Na sastanku delegacija bio je i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman koji je za RTL Danas otkrio detalje.

"Ovo je bio tako važan dan koji je počeo uz vojne počasti. Uz ove teme i tri važna dokumenta, potpisao sam i akcijski plan temeljem novog strateškog partnerstva. U njemu je ključno što smo definirali nova područja od buduće suradnje, imaju u vizu geopolitičke izazove, ali i jačanje bilateralne suradnje, podršku za članstvo u OECD-u, kao i koordinaciju s EU te jačanje europske sigurnosti", poručio je ministar iz Pariza.

Grlić Radman je otkrio da se u Parizu danas razgovaralo i o proširenju saveza, ali i o BiH gdje je Macron naglasio da podržava Daytonski sporazum koji je ovdje i potpisan.

Ministar je poručio da je hrvatski premijer iz prve ruke dobio informacije o današnjem sastanku u Londonu ukrajinskog predsjednika s čelnicima Velike Britanije, Njemačke i Francuske, gdje se raspravljalo o miru u Ukrajini. "Macron je tamo rekao da je Hrvatska dobar primjer kako je ostvarila suverenost i očuvala teritorijalni integritet borbom za slobodu", zaključio je Grlić Radman.

