Ogromni jutarnji minusi, dio Hrvatske probudio se na -14: DHMZ objavio kartu

Veliki dio Hrvatske na Silvestrovo probudio se u velikim minusima, a najniža temperatura zraka, čak -14 Celzijevih stupnjeva, izmjerena je u Bednji.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je kartu s podacima izmjerenim u 7.00 sati. Može se iščitati da je u Zagrebu zabilježeno -7 Celzija, dok je u Karlovcu bilo hladnije za dva stupnja. U Daruvaru je bilo -9, a u Sisku i Varaždinu -8. Na istoku je bilo mrvicu toplije, ali također ispod nule - Osijek se tako probudio na -4 stupnja, Slavonski Brod na -2.

Foto: Dhmz

Na Zavižanu je zabilježeno ledenih -12 stupnjeva, a u Gospiću -11. Temperatura na jugu bila je u plusu, ali svejedno blizu nuli - 1 °C u Splitu i Šibeniku, 2 °C u Zadru i Dubrovniku.

Prognoza DHMZ-a

Podsjetimo, prognoza DHMZ-a za srijedu predviđa sunčano vrijeme preko dana, dok će poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima porasti naoblaka.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će navečer okretati na jugozapadni. Na Jadranu se očekuje jaka bura s olujnim udarima u postupnom slabljenju - isprva na sjevernom dijelom, a kasnije će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

Temperatura zraka kretat će se između -5 i 0 Celzija - U Lici malo i niža, a na Jadranu od 0 do 5 stupnjeva.

