Hladni val na dočeku Nove, a onda stiže neugodna pojava: Meteorolog otkrio detalje

Za kraj godine stabilne prilike u anticikloni, ali uz nastavak manjeg hladnog vala. Frontalni poremećaji ostaju sjevernije od naših krajeva, a stići će tek nešto povećane naoblake do samog dočeka.

SILVESTROVO

Ujutro nakon noćne vedrine, na kopnu vrlo hladno i izraženiji minusi, a često i u nizinama jak mraz pa ima struganja. Slabog mraza bit će i do same obale, gdje će osjećaju hladnoće na moru doprinositi još uvijek jaka, pod Velebitom i Biokovom olujna bura.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano, a porast naoblake se očekuje tek kasnije navečer kada će zapuhati slab jugozapadni vjetar, više prema istoku. No, bit će hladno, najviše tek 2 °C, rijetko u Zagrebu 3 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanija još sredina dana, a zatim sve oblačnije, osobito navečer, kada čak vrlo rijetko može biti i koje snježne pahulje. Svakako hladno, stupanj ili dva iznad nule, a prolazno će u početku biti i pojačanog sjeverozapadnjaka, koji će navečer okretati na jugozapadni.

U Dalmaciji ostaje sunčano i vedro. Bura, sada i tramontana postupno će slabjeti, ali do večeri će još biti jakih udara, osobito pod Biokovom. Temperatura osjetno niža, bit će tek oko 6-7 °C, u zaleđu i niže od toga. Na sjevernom Jadranu ne baš sasvim vedro, ali barem djelomice ili pretežno sunčano. Bura će sasvim oslabjeti, a zapuhat će tek ponegdje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. No, temperatura niža, bit će oko 7 °C, u gorju oko 1-2 °C, ali lokalno ni neće izlaziti iz minusa.

POČETAK 2026. NA KOPNU

Prvo novogodišnje jutro na kopnu još uvijek prilično hladno i suho, ali kreće južina s kojom će do vikenda temperatura znatnije porasti. Već od petka bez jutarnjih minusa, ali s mjestimičnom kišom, češćom od subote. Do kraja tjedna sve je izglednije zahladnjenje s kojim će kiša prelaziti u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, ne samo u gorju i ne samo dekorativno. Ipak, sama scenarij te prognoze nije sasvim pouzdan pa će više detalja biti idućih dana.

POČETAK 2026. NA MORU

Na Jadranu nakon hladnog novogodišnjeg jutra, južina i porast temperatura. No, rasti će i naoblaka, a već potkraj četvrtka će biti mjestimične kiše, obilnije pa i obliku pljuskova u danima vikenda. Pritom će biti jakog jugozapadnog i južnog vjetra koji će postupno od nedjelje, najprije pod Velebitom okretati na buru.