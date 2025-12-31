Breskvice kao iz bakine kuhinje: Imamo recept za ovo gastronomsko umjetničko djelo

Rijetki su kolači koji imaju takvu moć prizivanja uspomena kao što je imaju breskvice. Sam pogled na te rumene, u šećer uvaljane loptice vraća nas u djetinjstvo, na blagdanske stolove i obiteljska slavlja.

Iako njihov izgled odaje dojam složene slastice čija priprema traje danima, istina je da se uz dobar recept i malo strpljenja ovi tradicionalni kolačići mogu s lakoćom pripremiti u svakoj kuhinji. One su simbol ljubavi, truda i slatke nagrade koja slijedi.

Kolači koji pričaju priču o tradiciji

Breskvice su dragulj slastičarstva poznat diljem Balkana, a njihovi korijeni sežu sve do Italije, gdje su poznate kao "Pesche Dolci". U prošlosti, priprema kolača za velika slavlja, poput vjenčanja, bila je zajednički pothvat.

Žene bi se okupile i danima pripremale stotine kolača, a recepti su se, ispisani rukom u starim bilježnicama, prenosili s majki na kćeri. Svaka obitelj imala je svoju malu tajnu, sitnu izmjenu u receptu koja je njihove breskvice činila posebnima.

Ovi kolačići nisu samo slastica, oni su i simbol. Spajanje dviju polovica u jednu cjelinu predstavlja zajedništvo i ljubav, zbog čega su neizostavan dio svadbenih proslava. Svaki korak, od izrade tijesta do pažljivog dubljenja i bojenja, zahtijeva vrijeme i posvećenost, pretvarajući ih u jestivo umjetničko djelo i znak gostoprimstva.

Recept za breskvice

Iako postoji bezbroj varijacija, donosimo provjereni recept koji spaja tradicionalne metode i sastojke kako biste dobili savršeno mekane i sočne breskvice. Najvažnije je ne žuriti i svakom koraku posvetiti pažnju.

Foto: Shutterstock

Sastojci za tijesto:

2 do 3 jaja

oko 150 g šećera,

120 ml ulja ili otopljenog maslaca,

120 ml mlijeka,

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

oko 500 g glatkog brašna pomiješanog s jednom čajnom žličicom praška za pecivo

naribana korica jednog limuna, po želji

Sastojci za nadjev:

mrvice koje ćete dobiti dubljenjem pečenih polovica

nekoliko žlica pekmeza po izboru, najčešće od marelice ili šipka

oko 50 g mljevenih oraha

sve se povezuje s dvije do tri žlice ruma i, po potrebi, malo mlijeka kako bi smjesa bila maziva, ali i dalje gusta.

Priprema:

1. Postupak započinje pjenastim mućenjem jaja i šećera. Kada smjesa postane svijetla i udvostruči volumen, postepeno dodajte ulje, mlijeko i vaniliju.

2. U zasebnoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa ih postupno dodajte u mokre sastojke.

3. Umijesite glatko i mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Ključno je da tijesto ne bude pretvrdo jer će breskvice inače pucati tijekom pečenja. Zamotajte ga u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku barem trideset minuta.

4. Od ohlađenog tijesta oblikujte male kuglice, otprilike veličine oraha.

5. Posložite ih na lim za pečenje obložen papirom, ostavljajući dovoljno razmaka jer će tijekom pečenja narasti.

Foto: Shutterstock

6. Pecite ih u pećnici zagrijanoj na 160 do 180 Celzijevih stupnjeva, otprilike 15 do 20 minuta. Važno je paziti da ostanu svijetle s gornje strane, a da im dno tek blago porumeni.

7. Pečene kuglice ostavite da se malo ohlade.

8. Dok su još mlake, oštrim nožićem pažljivo izdubite njihovu ravnu stranu. Ovaj korak zahtijeva najviše strpljenja, ali je ključan za konačni rezultat.

9. Mrvice koje ste dobili sačuvajte i pomiješajte s pekmezom, mljevenim orasima i rumom kako biste pripremili nadjev.

10. Svaku polovicu napunite pripremljenom smjesom i spojite s drugom polovicom, lagano pritišćući kako bi se zalijepile i formirale oblik breskve.

11. Završni, ali i najzabavniji dio je bojenje. U dvije manje zdjelice ulijte malo vode ili mlijeka te u svaku dodajte nekoliko kapi jestive boje, u jednu crvenu, a u drugu žutu ili narančastu.

12. Svaku spojenu breskvicu brzo umočite prvo u žutu, a zatim jednim dijelom u crvenu boju kako biste dobili prepoznatljivi izgled.

13. Nakon bojenja, odmah ih uvaljajte u kristal šećer koji će se zalijepiti za vlažnu površinu i dati im završni sjaj. Za potpuni dojam, možete ih ukrasiti i listićem mente.

Savjeti za savršene breskvice

Najvažniji savjet odnosi se na strpljenje. Breskvice su najbolje kada odstoje barem jedan dan. Tada kolačić upije vlagu iz nadjeva, postaje mekši i sočniji, a arome se potpuno prožmu.

Čuvajte ih u zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi, gdje mogu ostati svježe i do tjedan dana. Ako želite postići da sve breskvice budu jednake veličine, koristite kuhinjsku vagu i važite komadiće tijesta na otprilike deset grama.

