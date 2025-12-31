Frontalni sudar vlakova: Strojovođa mrtav, 40 ozlijeđenih i stotine zaglavljenih

Strojovođa je poginuo, a najmanje 40 osoba je ozlijeđeno u frontalnom sudaru dvaju vlakova u blizini najpoznatije peruanske turističke atrakcije Machu Picchua.

Do nesreće je došlo u utorak na jednokolosiječnoj pruzi koja vodi prema drevnom inkanskom gradu, priopćile su lokalne vlasti.

Na mjesto nesreće upućeno je 20 ambulantnih vozila, a ozlijeđeni su prevezeni u zdravstvene ustanove u obližnjem Cuscu, piše BBC.

Stotine čekaju evakuaciju

Američko veleposlanstvo u Peruu potvrdilo je da su u nesreći ozlijeđeni i američki državljani, no policija zasad nije potvrdila identitete stradalih.

Na mjestu nesreće i dalje se nalazi "stotine" turista koji čekaju evakuaciju, a ona je otežana zbog zahtjevnog terena oko mjesta sudara, piše lokalni portal Peru 21.

Zdravstveni dužnosnik rekao je za Reuters da je najmanje 20 ozlijeđenih u teškom stanju.

🚨 Choque entre trenes de Perú Rail e Inka Rail en el km 82 (Qorihuayrachina) dejó varios heridos. Se solicitó apoyo urgente de ambulancias para evacuar a los afectados. Hasta ahora no hay reporte oficial sobre causas ni gravedad. Ocurre en una ruta clave hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/02ZZNNCkem — Cusco Post 🇵🇪 - Noticias del Cusco (@cuscopost) December 30, 2025

Odmah je pružena prva pomoć

Sudar se dogodio na dionici pruge između stanica Ollantaytambo i Aguas Calientes, najbližeg grada Machu Picchuu. Putovanje između tih stanica obično traje oko 90 minuta.

Vlakovima su upravljale kompanije PeruRail i Inca Rail.

"Duboko žalimo zbog onoga što se dogodilo", poručili su iz PeruRaila, dodavši da je njihovo osoblje "odmah" pružilo prvu pomoć strojovođi, kondukteru i putnicima uključenima u nesreću. Uzrok sudara zasad nije poznat. Nesreća se dogodila u jeku spora između prijevoznika koji opslužuju UNESCO-cu svjetsku baštinu, pri čemu su lokalne zajednice nezadovoljne, kako tvrde, nedovoljno transparentnim postupkom dodjele koncesija.

A train driver was killed and 40 more people were injured in Peru after two trains collided on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, the Andean nation's top tourist site https://t.co/4zbPcazV2a pic.twitter.com/dKDhnjWKgV — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

Jedno od sedam novih svjetskih čuda

Vlakovi i autobusi koji prevoze turiste do drevnog grada imaju visoke cijene karata i iznimno su profitabilni zbog ograničene dostupnosti lokacije.

Machu Picchu, izgrađen u peruanskim Andama u 15. stoljeću, jedno je od Sedam novih svjetskih čuda. Posjetitelji do njega mogu stići kombinacijom vlakova i autobusa ili pješačenjem poznatom Inka stazom uz registriranog vodiča.

Kako bi se zaštitio i očuvao lokalitet, 2011. godine uvedeno je dnevno ograničenje broja posjetitelja, no zabrinutost zbog prekomjernog turizma i dalje ostaje.

