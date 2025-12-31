Frontalni sudar vlakova: Strojovođa mrtav, 40 ozlijeđenih i stotine zaglavljenih
Nesreća se dogodila u jeku spora između prijevoznika koji opslužuju UNESCO-cu svjetsku baštinu, pri čemu su lokalne zajednice nezadovoljne, kako tvrde, nedovoljno transparentnim postupkom dodjele koncesija
Strojovođa je poginuo, a najmanje 40 osoba je ozlijeđeno u frontalnom sudaru dvaju vlakova u blizini najpoznatije peruanske turističke atrakcije Machu Picchua.
Do nesreće je došlo u utorak na jednokolosiječnoj pruzi koja vodi prema drevnom inkanskom gradu, priopćile su lokalne vlasti.
Na mjesto nesreće upućeno je 20 ambulantnih vozila, a ozlijeđeni su prevezeni u zdravstvene ustanove u obližnjem Cuscu, piše BBC.
Stotine čekaju evakuaciju
Američko veleposlanstvo u Peruu potvrdilo je da su u nesreći ozlijeđeni i američki državljani, no policija zasad nije potvrdila identitete stradalih.
Na mjestu nesreće i dalje se nalazi "stotine" turista koji čekaju evakuaciju, a ona je otežana zbog zahtjevnog terena oko mjesta sudara, piše lokalni portal Peru 21.
Zdravstveni dužnosnik rekao je za Reuters da je najmanje 20 ozlijeđenih u teškom stanju.
Odmah je pružena prva pomoć
Sudar se dogodio na dionici pruge između stanica Ollantaytambo i Aguas Calientes, najbližeg grada Machu Picchuu. Putovanje između tih stanica obično traje oko 90 minuta.
Vlakovima su upravljale kompanije PeruRail i Inca Rail.
"Duboko žalimo zbog onoga što se dogodilo", poručili su iz PeruRaila, dodavši da je njihovo osoblje "odmah" pružilo prvu pomoć strojovođi, kondukteru i putnicima uključenima u nesreću. Uzrok sudara zasad nije poznat. Nesreća se dogodila u jeku spora između prijevoznika koji opslužuju UNESCO-cu svjetsku baštinu, pri čemu su lokalne zajednice nezadovoljne, kako tvrde, nedovoljno transparentnim postupkom dodjele koncesija.
Jedno od sedam novih svjetskih čuda
Vlakovi i autobusi koji prevoze turiste do drevnog grada imaju visoke cijene karata i iznimno su profitabilni zbog ograničene dostupnosti lokacije.
Machu Picchu, izgrađen u peruanskim Andama u 15. stoljeću, jedno je od Sedam novih svjetskih čuda. Posjetitelji do njega mogu stići kombinacijom vlakova i autobusa ili pješačenjem poznatom Inka stazom uz registriranog vodiča.
Kako bi se zaštitio i očuvao lokalitet, 2011. godine uvedeno je dnevno ograničenje broja posjetitelja, no zabrinutost zbog prekomjernog turizma i dalje ostaje.
