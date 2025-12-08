Dva kafića kažnjena zbog glasne glazbe i remećenja reda i mira

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SPLIĆANIMA SMETA BUKA /

Dva ugostiteljska objekta u Splitu kažnjena su zbog glasne glazbe.

Ljeto je iz nas, ali ipak smo ušli u veseli prosinac, pa ne čudi da Splićanima buka ponovo smeta.

Dok su se jedni ovako zabavljali, drugima je glasna glazba iza ponoći smetala, remetila im je noćni mir. Dvojica vlasnika ugostiteljskih objekata u Splitu kažnjena su zbog narušavanja reda i mira, pa je tako zabava završila dolaskom policije.

