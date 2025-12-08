Eksplozija nasilja u obitelji, a Oršuš s 35 prijava tek sada iza rešetaka

PRIJAVITE NASILJE! /

Josip Oršuš sutra će biti predan Hrvatskoj! Čim bude u rukama naše policije, ide u zatvor. Dok se čeka predaja, iz ženskih udruga upozoravaju, žrtve se susreću s preprekama u sustavu i nedovoljnom podrškom. Iza slovenskih rešetaka bit će još samo večeras. Nakon preuzimanja na granici, Josip Oršuš sutra ide u varaždinski zatvor.

"Prije 10-ak godina kada je uvedeno kazneno djelo nasilja u obitelji bilo je 145 kaznenih prijava. Sada smo došli do brojke od preko 2600 kaznenih prijava na godišnjoj razini", poručio je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

Istražni zatvor odredio mu je i sudac istrage u Murskoj Soboti. U Sloveniji je uhićen nakon bijega s mjesta zločina. Riječ je o muškarcu koji ima 35 kaznenih prijava.

"To je porazan podatak. Naravno da s tim nitko ne može biti zadovoljan. Femicid treba osuditi, baš kao i svako kazneno djelo koje treba osuditi. Femicid je odiozno kazneno djelo. To je poraz vladavine prava ako postoji 35 kaznenih prijava i oni nisu procesuirani", objasnio je državni odvjetnik Ivan Turudić.

