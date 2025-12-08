Hrvati otkrili nedostaje li im snijeg: 'Bilo bi dobro da padne, da se službe ne opuste'

Baš na današnji dan prije 13 godina Zagreb je doživio potpuni kolaps jer je bio zatrpan snijegom. Podsjetimo, takva scena nije viđena još od 1955. godine, grad je bio doslovno paraliziran. Na Griču je tog 8. prosinca do kraja dana izmjereno nevjerojatnih 45 centimetara snježnog pokrivača. Ceste i pločnici nestali su pod snježnim nanosima, promet se gotovo potpuno ugasio - tramvaji i autobusi nisu vozili, a nekoliko ZET-ovih tramvaja bilo je toliko oštećeno u snijegu da su povučeni u spremišta.

Ljudi su bili zarobljeni u kolonama, a zatvorena je bila i zračna luka, dok su ralice bezuspješno pokušavale svladati bijelu mećavu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Nedostaje li vam snijeg u prosincu?"

Potvrdno nam je odgovorila Ksenija Matošić Ex Sestrić: "Obožavam snijeg jer me podsjeća na djetinjstvo koje je bilo prekrasno".

Ivana Matas dijeli njezino mišljenje: "Jako mi nedostaje snijeg. Nekada mislim po vremenu kao da idu proljeće i Uskrs".

Čitateljica Renata Bakšaj se također radosno prisjeća zima iz djetinjstva i bijelog Božića.

"Fali mi, noću su ta bjelina i svježi zrak nešto predivno", dodaje Verica Horvatić.

Suprotnog mišljenja je Jadranka Kardum kojoj snijeg ne nedostaje jer ga je prestala čistiti, kao i Marko Raos koji kaže da voli snijeg - ali samo na televiziji.

Slaže se i Ivana Jerković Knežević koja priznaje da joj u prosincu "samo love fali".

"Ne, nedostaje nimalo, ali možda bi ipak bilo dobro da padne bar jedan do dva centimetra da nam se 'zimske službe' ne opuste previše, a i djecu bi razveselilo", zaključuje Ivan Raos.

