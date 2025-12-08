FREEMAIL
Ništa se ne propušta: Egipatske sutkinje provjeravale spornu situaciju protiv Paragvaja

U susretu Hrvatska – Paragvaj nakratko se aktivirao i VAR sustav. Nakon jedne hrvatske akcije, paragvajska je vratarka obranila udarac, no lopta se potom nekontrolirano zakotrljala prema gol-liniji i činilo se da bi mogla završiti u mreži. Ipak, vratarka je stigla reagirati na vrijeme.

Egipatske sutkinje, koje vode ovaj dvoboj, nisu ništa prepustile slučaju te su situaciju odmah poslale na provjeru VAR-u. Nakon kratke analize potvrđena je početna odluka – pogodka nije bilo. 

8.12.2025.
12:20
Sportski.net
RukometasiceVar SuĐenjeHrvatska Zenska Rukometna Reprezentacija
