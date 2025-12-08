FREEMAIL
Bravo cure /

Velika pobjeda Hrvatske! Igrat ćemo za 25. mjesto na Svjetskom prvenstvu

Velika pobjeda Hrvatske! Igrat ćemo za 25. mjesto na Svjetskom prvenstvu
Foto: Damir Spehar/pixsell

Hrvatska je slavila protiv Paragvaja rezultatom 30:17

8.12.2025.
10:32
Sportski.net
Damir Spehar/pixsell
Svjetsko prvenstvo
8.12.2025
11:00
17
Paragvaj
 
:
30
Hrvatska
 

Prvo poluvrijeme

Izabranice Ivice Obrvana dobro su ušle u susret s nominalno slabijim protvnikom i uz nekoliko dobrih obrana Bešen stigle do pet pogodaka prednosti. Vodile su 12:7, ali onda stale! Paragvajke su se vratile i čak i se približile serijom od 3:0. Na kraju je ipak proradio naš napad i na odmor se otišlo s 14:11! Može to puno bolje u nastavku. 

Najava

Hrvatske rukometašice danas u 11 sati u Hertogenboschu igraju ključnu utakmicu President’s Cupa protiv Paragvaja. Pobjeda donosi prvo mjesto u skupini, ali i remi je dovoljan za prolaz u finale razigravanja od 25. do 32. mjesta na ovom Svjetskom prvenstvu. Utakmicu gledajte uživo na platformi VOYO i na RTL 2!

Paragvaj je najjači suparnik u ovom dijelu turnira. Na zadnjem međusobnom ogledu na SP-u 2021. Hrvatska je slavila 38:16, no sada dolazi ozbiljnija ekipa, a većina njihovih ključnih igračica igra u Španjolskoj, uključujući Fernandu Moru, Mariju Fernandez i iskusnu vratarku Mariju Espinozu.

U dosadašnjem dijelu natjecanja Paragvaj je u President’s Cupu svladao Iran i Urugvaj, ali ipak manje uvjerljivo od Hrvatske. Sve najave govore da će ovo biti najzahtjevniji ogled dosad, no kvaliteta bi trebala biti na strani Hrvatske – ako obrana i tranzicija budu funkcionirale bez velikih oscilacija.

"Paragvaj dosad pokazuje najviše, ali vjerujem u našu dobru utakmicu, pobjedu i prolaz u finale President’s Cupa", poručio je izbornik Ivica Obrvan.

HrvatskaIvica ObrvanParagvajSvjetsko Prvenstvo
