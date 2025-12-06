Obrvan reagirao u pravi čas: Timeout koji je trebao Hrvatskoj da se vrati u ritam

nema srljanja /

Ivica Obrvan pozvao je timeout nakon što je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je Hrvatska ušla u nezgodnu situaciju, iako je imala rezultatsku kontrolu. Tijekom minute odmora jasno je poručio da ovakav protivnik ne bi trebao stvarati prevelike probleme, ali i da Hrvatska ne smije srljati i igrati brzopleto. Naglasio je potrebu za smirenošću, organiziranim napadom i vraćanjem fokusa kako bi se utakmica sigurno privela kraju.