Neočekivano čvrsto otvaranje: Urugvaj odolijeva, Hrvatska još traži pravi pogon

2. utakmica grupne faze Presidents Cupa 3 Hrvatska : 3 Urugvaj

2' Hrvatska u sljedećem napadu gubi loptu, dok u kontri Barišić radi prekršaj za dve minute i sedmerac koji gosti koriste

1' Hrvatska ima prva loptu, Dejana Milosavljević pogađa za vodstvo Hrvatske, ali Urugvajke pogađaju brzim uzvračajem, u sljedećem segmentu vidjeli smo pokušaj loba sa krila, ali udarac Hrvatske završio na staitivi

0' Trenutno traje intonacija himni, utakmica samo što nije počela

Najava

Ekipa Ivice Obrvana u potrazi je za drugom pobjedom na ovogodišnjem Presidents Cupu. Riječ je o manjim natjecanjima u kojem sudjeluje osam reprezentacija koje su završile na začelju svojih skupina u glavnom dijelu turnira. One su podijeljene u dvije skupine s po četiri momčadi i odigrat će tri kola, nakon čega slijedi razigravanje za ukupni poredak od 25. do 32. mjesta.

Prvoplasirane ekipe bore se za 25. poziciju, drugoplasirane za 27., trećeplasirane za 29., dok se posljednje u skupinama nadmeću za 31. mjesto. Hrvatska se nalazi u Skupini 1, zajedno s Urugvajem, Paragvajem i Iranom.

U uvodnom susretu protiv Irana, naše su rukometašice uvjerljivo pobijedile rezultatom 38:9, o čemu više možete pročitati OVDJE. Slično izdanje očekuje se i u drugoj utakmici protiv Urugvaja, koja je na rasporedu u subotu u 11 sati. Prijenos je dostupan na RTL-u 2 i platformi VOYO, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr. Treći susret Hrvatska igra u ponedjeljak, 8. prosinca u 11 sati protiv Paragvaja. Ukoliko naše igračice osvoje prvo mjesto u skupini, borit će se za završnu 25. poziciju.

