SITNO BROJIMO /

Izbornik objavio popis za završne pripreme uoči Eura: Samo četvorica nisu iz domaće lige

Izbornik objavio popis za završne pripreme uoči Eura: Samo četvorica nisu iz domaće lige
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Izbornik je jučer ekskluzivno dao veliki intervju za Net.hr

3.1.2026.
14:08
Sportski.net
Ivica Galovic/pixsell
Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije, Marinko Mavrović, objavio je popis igrača za završne pripreme pred odlazak na Europsko prvenstvo koje krajem siječnja počinje u Latviji, Litvi i Sloveniji.

Izbornik je jučer ekskluzivno dao veliki intervju za Net.hr i najavio Europsko prvenstvo, a sada je odlučio kojih 18 igrača vodi na završne pripreme uoči Europskog prvenstva. Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Vinko Rozga (Olmissum), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme), Nikola Čižmić (Hajduk), Romeo Sušac (Olmissum), David Barbarić (Olmissum), Patrik Pasariček (Futsal Dinamo).

Na popisu su samo četvorica igrača koji ne igraju u domaćem prvenstvu: Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa).

Pripreme će se održati u Prelogu od 11. do 18. siječnja, kad je predviđen odlazak u Rigu gdje će Hrvatska igrati svoje utakmice u skupini.

Konačni popis četrnaestorice reprezentativaca i jednog dodatnog vratara u statusu rezerve, koji će putovati na Euro, izbornik Mavrović objavit će do 19. siječnja, kad je završni Uefin rok za prijavu igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'

Hrvatska Futsal ReprezentacijaFutsalFutsal EuroMarinko Mavrović
komentara
Izbornik objavio popis za završne pripreme uoči Eura: Samo četvorica nisu iz domaće lige