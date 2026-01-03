Gjenero o padu Madura: 'Kirurška akcija s porukom! Putin bi trebao imati grč u želucu'

Politički analitičar Davor Gjenero za net.hr rekao je da je napad na Venezuelu bio očekivan.

Razgovarali smo s njim netom nakon što je objavljena neslužbena informacija da je Nicolás Maduro uhićen.

„Operacija je izvedena profesionalno. O karakteru Madurova režima u Venezueli uopće nema rasprave – radi se o autoritarnom, opresivnom režimu koji je zasnovan na izbornim prevarama. Očito je da je akcija dobro pripremljena, a spada u one američke akcije koje vrlo brzo uspostavljaju rezultat i završavaju sukob“, naveo je Gjenero.

'Trump će vjerojatno ojačati'

Smatra da je očito kako je u SAD-u situacija takva da glasovi o nezakonitosti operacije neće imati velik javni utjecaj te da će američki predsjednik Donald Trump vjerojatno ojačati svoju poziciju.

Foto: Boris Scitar/pixsell

"Cijela priča s Venezuelom, naravno, neće biti bez odjeka na međusobne odnose Washingtona i Moskve te na profiliranje američke politike u odnosu na rat u Ukrajini. Meni se ne čini vjerojatnim da je tu nekakav quid pro quo (razmjena ‘nešto za nešto’, op. a.) i puko uspostavljanje zone interesa i kontrole. Uočljivo je da priča u Venezueli ima aspekt energetske politike, a znamo da predsjednik Trump, više nego što je to do sada američka politika radila, gradi svoju politiku na energetskom utjecaju. Ono što je najbolje u toj politici jest energetsko izoliranje Rusije“, smatra.

Dodaje da je sada očito kako nije bilo slučajno niti promašeno to što je Nobelom nagrađena čelnica venezuelanske opozicije María Corina Machado.

Kirurška akcija

"Vidimo da se i u ovoj priči venezuelanska opozicija javlja kao netko tko o tome izvještava međunarodnu zajednicu. Mislim da je ovo jedna kirurška akcija koja do neke mjere olakšava globalnu arhitekturu i da je to nekakva poruka koju ni Putin ne bi trebao primiti bez grča u želucu", ukazuje Gjenero.

S obzirom na to da je bivši diplomat Božo Kovačević nešto ranije za net.hr rekao da napad SAD-a na Venezuelu tumači kao poruku Putinu da SAD može raditi što hoće u Južnoj Americi pa i da Rusija može raditi što hoće u Ukrajini, Gjenero stvari vidi drugačije.

"Pokazuje se da politika zasnovana na energetici može biti efikasna i brza te da Amerika i dalje ima dovoljno snage – kada joj je nešto prioritet – da brzo i efikasno izvede akciju. Putin je branio poziciju Venezuele kako bi branio političku poziciju Kube, a nakon pada Venezuele, kao dijela tog ‘carstva zla’, ostaje puno manje šansi za kubansko političko preživljavanje“, smatra Gjenero.

