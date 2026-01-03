Rusija se oglasila o američkom napadu na Venezuelu: 'Spremni smo ih u tome podržati'

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije reagiralo je na napade Sjedinjenih Američkih Država na teritoriju Venezuele, nazivajući ih činom oružane agresije.

Sve o američkom napadu na Venezuelu i uhićenju Madura pratite UŽIVO OVDJE.

U priopćenju za javnost iz Rusije naveli su da su ovakve aktivnosti duboko zabrinjavajuće i za osudu:

"Izgovori koji se koriste za opravdanje takvih postupaka su neodrživi. Ideološka netrpeljivost trijumfirala je nad poslovnim pragmatizmom i spremnošću za izgradnju odnosa povjerenja i predvidljivosti. U trenutnoj situaciji ključno je, prije svega, spriječiti daljnju eskalaciju i fokusirati se na pronalaženje rješenja kroz dijalog. Vjerujemo da svi partneri koji imaju pritužbe jedni prema drugima trebaju tražiti rješenja kroz dijalog. Spremni smo ih u tome podržati."

"Mora ostati zona mira"

Ističu kako Latinska Amerika mora ostati zona mira, kakvom je proglašena 2014. godine.

"Venezueli mora biti zajamčeno pravo da sama određuje svoju sudbinu, bez ikakve destruktivne, a kamoli vojne, intervencije izvana. Potvrđujemo našu solidarnost s venecuelanskim narodom i podršku kursu njihovog bolivarskog vodstva, usmjerenog na zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta zemlje. Podržavamo izjavu venecuelanskih vlasti i rukovodstva latinoameričkih zemalja o hitnom sazivanju sastanka Vijeća sigurnosti UN-a. Ruska ambasada u Caracasu radi normalno, s obzirom na trenutnu situaciju, i u stalnom je kontaktu s venecuelanskim vlastima i ruskim građanima koji se nalaze u Venezueli. Trenutno nema izvještaja o povrijeđenim ruskim građanima.“