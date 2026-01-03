FREEMAIL
POJAVILE SE SNIMKE /

Trump napao Venezuelu? Ekspolozije u Caracasu! Dijelovi grada bez struje

Trump napao Venezuelu? Ekspolozije u Caracasu! Dijelovi grada bez struje
Foto: Rtl

Venezuelske novinske kuće Efecto Cocuyo i Tal Cual Digital izvijestile su da su se eksplozije čule i u području La Guairae sjeverno od Caracasa i na obali zemlje

3.1.2026.
8:20
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Nekoliko eksplozija odjeknulo je u subotu ujutro u Caracasu, glavnom gradu Venezuele i neki dijelovi grada ostali su bez struje.

Tome je svjedočila CNN-ova ekipa koji je objavio da je prva eksplozija zabilježena oko 1:50 ujutro po lokalnom vremenu.

"Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje", rekao je dopisnik CNN-a Osmary Hernandez.

Novinari CNN-a u glavnom gradu Venezuele mogli su čuti zvuk zrakoplova nakon eksplozija.

Još se ne zna točno koji je uzrok eksplozije. Jedan video koji je CNN dobio i dobio potvrdu za njega dva oblaka dima kako se uzdižu na noćnom nebu. U podnožju jednog od oblaka vidi se narančasti sjaj. Zatim se nakratko vidi bljesak na drugom mjestu, nakon čega slijedi tup zvuk tutnjave.

Venezuelske novinske kuće Efecto Cocuyo i Tal Cual Digital izvijestile su da su se eksplozije čule i u državi La Guaira sjeverno od Caracasa i na obali zemlje, te u Higueroteu, gradu na obali u državi Miranda.

Društvene mreže preplavljuju snimke iz Caracasa na kojima se u noći vidi velika buktinja na više mjesta te golemi stupovi gustog dima. Snimke su snimljene iz više kutova. 

Uskoro više...

