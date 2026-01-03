Trump napao Venezuelu? Ekspolozije u Caracasu! Dijelovi grada bez struje

Nekoliko eksplozija odjeknulo je u subotu ujutro u Caracasu, glavnom gradu Venezuele i neki dijelovi grada ostali su bez struje.

Tome je svjedočila CNN-ova ekipa koji je objavio da je prva eksplozija zabilježena oko 1:50 ujutro po lokalnom vremenu.

"Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje", rekao je dopisnik CNN-a Osmary Hernandez.

En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.



Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.



¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/SsbCyw18RY — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 3, 2026

Novinari CNN-a u glavnom gradu Venezuele mogli su čuti zvuk zrakoplova nakon eksplozija.

Još se ne zna točno koji je uzrok eksplozije. Jedan video koji je CNN dobio i dobio potvrdu za njega dva oblaka dima kako se uzdižu na noćnom nebu. U podnožju jednog od oblaka vidi se narančasti sjaj. Zatim se nakratko vidi bljesak na drugom mjestu, nakon čega slijedi tup zvuk tutnjave.

Venezuelske novinske kuće Efecto Cocuyo i Tal Cual Digital izvijestile su da su se eksplozije čule i u državi La Guaira sjeverno od Caracasa i na obali zemlje, te u Higueroteu, gradu na obali u državi Miranda.

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Društvene mreže preplavljuju snimke iz Caracasa na kojima se u noći vidi velika buktinja na više mjesta te golemi stupovi gustog dima. Snimke su snimljene iz više kutova.

La administración Trump ha iniciado una campaña de bombardeos ilegales en Caracas, Venezuela, atacando varias partes de la ciudad. pic.twitter.com/qi1T07UW8W — aapayés (@aapayes) January 3, 2026

Uskoro više...