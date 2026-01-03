Trump napao Venezuelu, Kovačević tvrdi: 'To je poruka Putinu, Kina će iskoristiti jednu stvar'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je objavio da su Sjedinjene Države izvele "veliku" vojnu operaciju protiv Venezuele te da su venezuelski predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga zarobljeni i izbačeni iz zemlje.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je objavio da su Sjedinjene Države izvele "veliku" vojnu operaciju protiv Venezuele te da su venezuelski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga zarobljeni i izbačeni iz zemlje.

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele veliki napad na Venezuelu i njezinog vođu, predsjednika Nicolása Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

BREAKING: Explosions are rocking Caracas, Venezuela while their citizens are sleeping, as it appears the so-called "Peace President" trump is starting a war without Congress' approval.



Those Epstein files must be really, really bad.pic.twitter.com/B3qohuQx4Z — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 3, 2026

Poruka Putinu: 'Ti radi što hoćeš u Ukrajini, a ja ću ovdje'

Dodao je da će više detalja biti objavljeno na konferenciji za novinare zakazanoj za 11 sati u Mar-a-Lagu (17 sati po hrvatskom vremenu). Objava slijedi nakon jutarnjih eksplozija i izvješća o američkoj vojnoj aktivnosti u Caracasu, gdje su prijavljeni zračni napadi i prisutnost trupa.

Bivši diplomat Božo Kovačević uvjeren je da je napad na Venezuelu zapravo poruka.

"To je poruka Vladimiru Putinu: 'Ti radi u Ukrajini što hoćeš, kao što ja radim što hoću u Južnoj Americi, odnosno u Venezueli", uvjerene je Kovačević.

Ako je to poruka Kremlju "da radi što hoće", na pitanje misli li da će se i Kina ohrabriti u svojim teritorijalnim pretenzijama (oko Tajvana), Kovačević odbacuje takvu mogućnost.

Kina će to iskoristiti

Navodi: "Ne mislim da će Kina krenuti u svoj pohod, ali vjerujem da će Kina obilato iskoristiti tu činjenicu kako bi prezentirala Ameriku i Zapad kao imperijalističke i da bi Kina sebe još jače profilirala kao predstavnika globalnog juga i kao državu koja brine o interesima zemalja u razvoju. Iskoristit će to da bi se prezentirala kao ona koja sustav međunarodnih odnosa želi uspostaviti na ravnopravnosti i razumijevanju, a ne na sili kao što to čine zapadni imperijalizam. To će biti poruka Kine".

Podsjetimo, napadi na Venezuelu počeli su u noći, prve eksplozije čule su se oko 1.30 po lokalnom vremenu. Hrvat Josip Hrgetić, koji se rodio upravo u Caracasu, za net.hr je rekao da se iz tog grada vratio prije 10-ak dana, trenutačno je u Zagrebu ali se tijekom posljednjih sati čuo s članovima obitelji i prijateljima koji su svjedočili eksplozijama. Jedan od prijatelja rekao mu je da je čuo eksplozije i potom vidio vatru koja se dizala 50 metara u vis.

POGLEDAJTE VIDEO Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina