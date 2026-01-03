Hrvat iz Venezuele: 'Prijatelj je čuo bum, bum, bum i vatru koja se digla 50 metara u visinu’

Više eksplozija odjeknulo je tijekom noći u Caracasu, glavnom gradu Venezuele, te je predsjednik Nicolás Maduro proglasio izvanredno stanje.

Razgovarali smo jutros s Josipom Hrgetićem, venezuelansko-hrvatskim poduzetnikom koji je inače hrvatskog podrijetla, a rođen je u Venezueli te živi na dvije adrese – u Zagrebu i upravo u Caracasu.

Javio nam se trenutačno iz Zagreba, ali kaže da je u Caracasu bio prije tjedan dana te je u stalnom kontaktu s prijateljima i članovima obitelji koji su upravo u Caracasu.

"Stiže puno informacija i ne zna se tko pije, a tko plaća. Smatra se da je to napad SAD-a jer je sve za to bilo dobro organizirano i dobro postavljeno. Ipak, za sada se ne zna je li ovo možda vojni puč iz same zemlje, Venezuele, ili napad Amerike", rekao nam je Josip Hrgetić.

'Vojni puč je logičan'

Odgovara i zašto je mogući vojni puč. "To je logično jer Amerika mora imati nekoga iznutra, pa je tako i vojni puč moguć, pa i to da je možda Trump naredio udar iznutra", rekao je.

Hrgetić kaže da ima kuću upravo u Caracasu, da tamo živi cijeli život i odande je došao 22. prosinca u Zagreb.

"Naš život se strašno puno promijenio posljednjih 27 godina. Kada sam bio u Caracasu do 21. prosinca, sve je bilo napeto, svi su nešto očekivali. Trump je poslao brodove još prije dva ili tri mjeseca pa smo mislili da će se tada nešto dogoditi. Do sada nije pa su mnogi pomislili da ipak od svega toga neće biti ništa", govori nam Josip.

Majka i braća su i dalje u Caracasu

Njegova majka i dvojica braće upravo su u Caracasu, u kontaktu su i svi su dobro.

"Caracas je veliki grad od pet milijuna ljudi. U gradu je ogromna vojarna, gotovo kao mali grad i, koliko vidim, to je bombardirano, kao i mala pomoćna zračna luka. Na oko 15 ili 20 kilometara od Caracasa je i glavna luka koja je također bombardirana. Informacije su da su te tri lokacije bombardirane. Još nema informacija o tome ima li i koliko ljudi stradalih", govori Josip, koji s obitelji u Zagrebu iz minute u minutu prati sve informacije.

Više puta kaže da vlada šuma informacija, da se svašta objavljuje i da još ništa nije do kraja provjereno i potvrđeno pa ne voli nagađati. Tako navodi da se navodno zatvorio i zračni pristup Venezueli, ali da nije siguran.

Prijatelji svjedoče o eksplozijama

Kaže, njegovi prijatelji osobno su svjedočili napadima.

"Prijatelj se jutros vraćao sa zabave, inače je njegov otac bio vlasnik velike aviokompanije pa cijeli život živi sa zrakoplovima i helikopterima te ih već raspoznaje po zvuku. Rekao mi je: 'Josipe, čujem avion, nakon četiri ili pet sekundi bum, bum, bum!' Vatra se dizala i 50 metara u visinu, a rekao mi je: 'Ako sam ja vidio tu visinu sa svog stajališta, kolika je onda morala biti visina te vatre.'“

Dodaje da je razgovarao i s prijateljem odvjetnikom kojeg su probudile eksplozije. Josipu je rekao da se radilo o možda četiri eksplozije.

Prijatelji Josipu kažu da su letjeli avioni i helikopteri.

"Nije to bilo nešto veliko, prijatelji kažu da se radilo o samo nekoliko eksplozija – ili bombi – a onda da je stalo. Čuli su i kasnije letjelice na višoj razini kako nadlijeću, ali Caracas je okružen brdima, nalazi se u kotlini i inače često teško možemo raspoznati odakle dolazi koji zvuk jer se odbija", govori nam Josip.

Kaže da je vidio da je Maduro proglasio izvanredno stanje te da mu je to logično.

