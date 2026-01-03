FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'U KONTAKTU SMO S HRVATIMA' /

Hrvatski veleposlanik o situaciji u Venezueli: 'Ulice su prazne, ali situacija je izuzetno napeta'

O situaciji u Venezueli oglasilo se i hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova iz kojeg poručuju da će zajedno s EU partnerima, zagovarati stav da se suzbijanje protupravnih aktivnosti odvija uz poštovanje međunarodnih pravila, kao i uz zaštitu civila. 

Hrvate, koji se trenutačno tamo nalaze, pozvali su da u slučaju potrebe kontaktiraju Veleposlanstvo u Braziliji, kao i broj predstavništva Europske unije u Venezueli. U ovoj južno-američkoj državi živi oko 5 tisuća Hrvata. Hrvatski veleposlanik Ranko Vilović za RTL Danas je potvrdio kako nema saznanja o nastradalim Hrvatima. 

"Situacija je sada mirna. Ulice su prazne, ljudi su sada po kućama, nema novih napada, nema novih eksplozija. 

Međutim situacija je izuzetno napeta, puna je iščekivanja. Naravno u kontaktu smo s Hrvatima za koje se procjenjuje da je u Venezueli oko 5 tisuća, što iseljenika, što potomaka iseljenika. 

Međutim mislimo da je taj broj i nešto manji jer kako je jačala gospodarska i humanitarna kriza u zemlji jedan veliki dio, pogotovo mlađih ljudi odselio je iz zemlje, prije svega u Španjolsku, pa i u SAD. 

Preporuke osim izuzetnog opreza za sada nema, međutim većina tih naših iseljenika su venezuelanski državljani i to je njihova zemlja", rekao je.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.1.2026.
19:24
RTL Danas
VenezuelaMinistarstvo Vanjskih PoslovaVeleposlanstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx