Šef Porezne o novom sustavu fiskalizacije: 'Vjerujem da će Europa slijediti primjer Hrvatske'

S prvim danom nove godine krenula je fiskalizacija 2.0. Trebala bi uvesti reda u poslovanje poduzetnika, koji obvezno moraju fiskalizirati račune koje izdaju jedni drugima. Primjerice, frIzerke koje nAbavljaju boju preko trgovačkog putnika ili vlasnici teretane koji prodaju protEinske pripravke - račun između njih i dobavljača odmah moraju provesti i mora biti fiskaliziran.

Kako je izgledao prvi radni dan fiskalizacije 2.0 u RTL Danas-u otkriva šef Porezne uprave, Božidar Kutleša.

Koliko je danas fiskalizirnao biznis to biznis računa, odnosno računa koje zahtijeva fiskalizacija 2.0?

Od početka fiskalizacije 1.1. danas do 16 sati je fiskalizirano 81.326 takvih računa. To je jako puno s obzirom da je jučer bio neradni dan, danas smo počeli i to je stvarno iznenađujuće, za nas pozitivno.

Poduzetnici traže rok prilagodbe od 6 mjeseci - je li to moguće sada kada je počelo sve?

Pa upravo ove brojke pokazuju da zapravo nema potrebe za tim, tim više što su se poduzetnici registrirali odnosno imaju svoje IP posrednike registrirane. Također su izabrali svoje adrese za zaprimanje e-računa, više od 291.000 njih.

Očito, ima nespremnih, kreću i prve kazne s ispisivanjem ako nema odgode odnosno produljenja prilagodbe.

Prije svega djelujemo edukativno. Analizirat ćemo tko se to nije prijavio, ići ćemo kroz e-Poreznu s porukama da se to učini, nakon toga možemo ih i fizički posjetiti ako treba dodatno educirati obveznike, ali zapravo nema razloga da se ne izabere i ne omoguće primanje računa.

A što s onima koji još nisu izabrali informacijske posrednike? Koji savjet im dajete?

Prvo, dio njih odnosi se na sezonske poslove. Evo čuli ste, 291.000 obveznika su već izabrali, oni su spremni, oni već fiskaliziraju račune. Za ostale vjeruje da se radi o sezonskim obrtima odnosno sezonskim poslodavcima koji u ovom trenutku još nisu niti započeli poslovanje pa imaju dovoljno vremena da se prilagode.

Hrvatska ovaj sustav uvodi prva u Europi. No u prilogu koji je prethodio vašem gostovanju u našoj emisiji nismo čuli da je to kraj sivoj ekonomiji.

Povećana kontrola zasigurno sužava prostor za sivu ekonomiju u realnom vremenu. Cijela Europa zapravo ide prema ovom sustavu. Rok za prilagodbu je 2030., mi smo bili spremni u ovom trenutku tako da smo započeli ranije. Nadamo se da ćemo smanjiti sivu ekonomiju, PDV jaz koji definitivno postoji u cijeloj Europi tako da, vjerujem da će Europa slijediti primjer Hrvatske.

Evo, ostavili smo 2035. godinu za sebe. Kada govorimo o potrošnji u prosincu, ona je bile rekordna. Imate li podatke koliko je to u usporedbi s godinom prije?

U prosincu 2025. je 4% više računa izdano nego u prosincu 2024. To znači da je izdano 203 milijuna računa, to znači 8 i pol milijuna računa više u odnosu na prosinac prethodne godine. Što se tiče iznosa, iznos je veći čak za 10%. Znači, fiskalizirano je 3,830 mlrd eura što je 365 milijuna više nego prethodne godine.

Da, mnogo je stvari poskupjelo, puno je računa, sigurno se više potrošilo. Hvala vam na gostovanju.