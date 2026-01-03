Kamo plovi legendarni Tijat? Dvije su opcije: 'Takvi brodovi, ako nisu u poslu...'

Dvije i pol godine nakon što ga je Šibensko-kninska županija otkupila od Jadrolinije za 35 tisuća eura jer je vojska njegovih obožavatelja peticijom tražila da ne otplovi zauvijek u rezalište, legendarni brod Tijat ipak neće postati ploveći pomorski spomenik. Iako je do sada u sanaciju nekih oštećenja i remont uloženo nekoliko stotina tisuća eura, Županija ga je odlučila prodati jer je je njegova obnova preskupa.

Privezan je, motori mu rade, ali ne plovi. Baš poput ljudi u poznoj životnoj dobi ovisi o "doktorima“ za brodove, ali za razliku od ljudi koji se ne mogu pomladiti, on bi možda i mogao, ali njegova obnova bi stajala više mlijuna eura. Za Županiju Šibensko-kninsku previše, pa ga prodaje.

'Jako teško je to održavati'

"Puno novaca. Takvi brodovi ako nisu u poslu i ne zarađuju svaki dan, jako teško je to održavati posadu, dozvole, papire, škverove. Tako da u ovoj situaciji je to realno", smatra Stipe Bjažić sa Zlarina, a Šibenčanin Vinko Sutlović se slaže: "U početku je to bila jedna lipa, kvalitetna, emocionalna priča, no na kraju cile te balade smatram da je to ispa nepotreban trošak i da nema smisla njega sada nešto i obnavljati i restaurirati."

Kupio ga je prethodni šibensko-kninski župan za 35 tisuća eura, ali nakon potrošenih nekoliko stotina tisuća eura na preliminarnu sanaciju i visokih ponuda za njegovu temeljitu obnovu, sadašnji župan smatra kako Županija nije u mogućnosti Tijat pretvoriti u ploveći brod-muzej.

"Samo tri brodogradilišta su odgovorila. Domaća šibenska kuća s 5 i pol milijuna eura, splitska jedna kuća s 4 i pol milijuna i jedan manji obiteljski škver s 3 i pol milijuna", pojašnjava šibensko-kninski župan Paško Rakić (HDZ) situaciju u kojoj se Županija našla pred previsokim zidom.

'Upravo sada se vodi najveća bitka za Tijat'

Saša, koji je kapetan Tijata od njegova umirovljenja, svakodnevno je na brodu starom punih sedam desetljeća.

Svaki kapetan je vezan za brod, pogotovo ovako kad je vezan za rivu i ne plovi.. "Te ponude jesu visoke, to je i nas malo iznenadilo, šta je je", realan je kapetan Tijata Saša Jurat jer je i osiguranih milijun i 200 tisuća eura preko Otočnog vijeća premalo. Kapetan je svjestan teške situacije, ali se ne predaje: "Upravo sad se vodi najveća bitka za Tijat. U kontaktu smo i s Pomorskim muzejom u Splitu i s raznim županijama, priča sam na tu temu i s gradonačelnikom Dubrovnika koji je voljan otkupiti Postiru, tako mi je sam rekao i pitao me za određena iskustva oko toga."

Župan poručuje da bez obzira na vrijednost broda i sentiment kod mnogih, odluku Povjerenstvo osnovano za Tijat nije donijelo lako, a donijelo je nakon konzultacija s nizom stručnjaka, pomoraca, brodara i ljudi "od mora“.

"Imamo već nekoliko pisama namjere potencijalnih investitora i kupaca, tako da nam je to nekako bio temelj u donošenju odluke i to ohrabruje u cijeloj ovoj priči", zaključuje Rakić i poručuje kako nikome nije svejedno kako će završiti ova priča i kuda će otploviti legendarni Tijat.

Uskoro će Županija objaviti i službeni poziv za iskazivanje interesa za kupnju, pa Tijat možda zaplovi prema novoj luci.