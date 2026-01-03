Kako do 'plaće' za čuvanje unučadi? Ovo su detalji mjere koja izaziva velik interes Hrvata

Dobra vijest za mlade roditelje, i njihove roditelje, u Križevcima! Grad će postati drugi u Hrvatskoj, nakon Samobora, koji će bakama i djedovima u 2026-oj plaćati za čuvanje svojih unuka i unučica koji se nisu uspjeli upisati u vrtić zbog manjka kapaciteta.

Križevačke bake i djedovi će za vrijeme provedeno s unucima moći zaraditi 250 eura na mjesec što je 3000 eura na godinu. Ta sredstva će im dobro doći uzme li se u obzir kolike su hrvatske mirovine, a brojni od njih su to radili do sada besplatno, iz ljubavi.

To je ujedno i veliko olakšanje za roditelje koji više neće morati toliko strepiti hoće li im se djeca uspjeti upisati u vrtić ili ne. Od 250 djece u gradskom vrtiću u kojem se sada nalazimo, njih 130 je ostalo neupisano.

Prijave su počele danas. Gradonačelnik Tomislav Katanović nas uvjerava kako kriteriji nisu strogi, a on je i naš večerašnji gost. Koji su točno kriteriji?

Kriteriji su blagi jer je cilj bio da iskoristimo sredstva koja smo osigurali u gradskom proračunu. Prije svega, važno je da roditelji, baka i djed, djeca imaju prebivalište na području grada Križevaca. Važno je i da su roditelji zaposleni ili da imaju status redovnih studenata. Baka i djed moraju imati potvrdu da su umirovljenici.

Foto: Rtl Danas

Kakav odaziv očekujete?

Očekujemo velik odaziv jer smo zaista specifičan grad koji se prostire na 260 kvadratnih kilometara u 60 naselja i pola naše populacije živi u 59 okolnih sela. Česta je situacija da na tim obiteljskim gospodarstvima zaista živi nekoliko generacija. Tako da, ja ovu mjeru ne bih nazvao zaradom za bake i djedove jer se njihova ljubav prema unucima zaista ne može mjeriti novcem ali može biti velika pomoć, kao što ste i sami rekli, u odnosu na male mirovine, da i toj djeci baka i djed mogu nešto priuštiti.

Kako i gdje podnijeti prijavu?

Prijava se podnosi putem interneta, obrazac je već dostupan na gradskoj stranici i pazili smo da sa zaista minimalnim brojem dokumenata osiguramo fluidan proces i olakšamo prijavu svima koji su zainteresirani.

Planirate li osnivanje dodatnih vrtića? Za ovu mjeru ste izdvojili 180.000 eura.

Da. Ova mjera nije zamjena za vrtićke kapacitete, planiramo otvoriti jedan novi vrtić već krajem ove godine odnosno, početkom školske godine. Još jedan otvaramo na proljeće naredne godine i treći je u projektiranju.

Podigli ste i naknadu za novorođenčad s 200 na 500 eura. Zašto ste se odlučili za tu mjeru?

Križevci su u zadnjih 10 godina izgubili preko 10 posto svoje populacije i apsolutno su nam prioritet demografske mjere. Podigli smo naknadu za novorođenčad s 200 na 500 eura i svako sljedeće dijete je 100 eura viša naknada. To je samo jedna u nizu demografskih mjera koje smo uveli.

Hvala vam na razgovoru. Prvi s ovom mjerom je krenuo Samobor s 360 eura, a sada su im se pridružili i Križevci.