Šef porezne otkrio hoće li biti milosti prema onima koji 'kaskaju' s fiskalizacijom

'VODI SE BITKA' /
Ipak ništa od plovećeg spomenika: Doznajemo sudbinu broda Tijat
S prvim danom nove godine krenula je fiskalizacija 2.0. Trebala bi uvesti reda u poslovanje poduzetnika, koji obvezno moraju fiskalizirati račune koje izdaju jedni drugima. Primjerice, frIzerke koje nAbavljaju boju preko trgovačkog putnika ili vlasnici teretane koji prodaju protEinske pripravke - račun između njih i dobavljača odmah moraju provesti i mora biti fiskaliziran.
Kako je izgledao prvi radni dan fiskalizacije 2.0 u RTL Danas-u otkriva šef Porezne uprave, Božidar Kutleša. Pogledajte video