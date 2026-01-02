Ide udarni tjedan za skijaše iz Hrvatske: Policajac upozorio na stvari koje svi moraju znati

BUDITE OPREZNI! /

Skije su servisirane, oprema spremna – može početi najdraži tjedan skijaša. Počinje udarni dio skijaške sezone, a tisuće Hrvata ovih dana kreću prema austrijskim, talijanskim i francuskim skijalištima. Najtraženiji termin je od 3. do 10. siječnja, kada na put kreću i veliki organizirani skijaški aranžmani.

Potražnja je na razini prošle godine, no cijene su porasle u prosjeku oko pet posto. Šestodnevne ski-karte u Italiji dosežu i do 400 eura, dok se u Sloveniji kreću oko 200 eura. Najveći trošak i dalje je smještaj – obiteljski apartmani u Austriji i Italiji stoje i više od 1200 eura za tjedan dana, dok hoteli prelaze 800 eura po osobi.

Davor Tor, voditelj službe prevencije PU zagrebačke dao je savijete zlata vrijedne za sve koji idu na skijanje:

"Često sugrađani ne pregledaju dokumente, zato pogledajte putovnice, osobne iskaznice i prometne dozvole – provjerite je li sve u redu s dokumentima. Imate vremena da ih izvadite u žurnom postupku i fotografirajte ih; ako ih izgubite, imat ćete točan broj i sliku. Ruksake s dokumentima i novcem stavite ispred sebe. Skije nemojte stavljati jedne pored drugih, nego ih odvojite. Kad izađete iz apartmana, provjerite je li sve zaključano. Kad idete na put, ponesite i rezervni ključ." Više pogledajte u prilogu