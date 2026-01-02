Prije godinu dana nitko nije znao za njega: Znate li što je Mamdani obećao u Trumpovoj Americi?

Prvi musliman na čelu New Yorka, najmlađi kandidat u više od 100 godina i demokratski socijalist: sve je to Zohran Mamdani. Novi gradonačelnik najvećeg američkog grada prisegnuo je s rukom na Kur'anu, obećao uvesti veće poreze za najbogatije i odmah ukinuo odluke svog prethodnika.

Jedna od uredbi zabranjivala je gradskim agencijama da bojkotiraju ili povlače ulaganja iz Izraela, što je i u skladu s njegovim propalestinskim uvjerenjima. Potpisao je i nove uredbe, vezane za priuštivo stanovanje.

Do prije godinu dana gotovo nitko nije znao za njega - bio je tek zastupnik skupštine New Yorka, samoprozvani demokratski socijalist - a u studenom je osvojio najveći američki grad. Zohran Mamdani postao je tako 111. gradonačelnik New Yorka - prvi musliman i namlađi političar u više od 100 godina na toj poziciji.

Uz suprugu Ramu Duwaji, senatora Bernija Sandersa, s rukom na dva Kurana - pred Njujorčanima i roditeljima, prisegnuo je, pa u Trumpovoj Americi obećao drukčiji put.

"Odgovarat ćemo svim Njujorčanima. Ne milijarderima ili oligarsima koji misle da mogu kupiti našu demokraciju. Vladat ćemo bez srama i nesigurnosti, nećemo se ispričavati zbog onoga u što vjerujemo. Izabran sam kao demokratski socijalist i vladat ću kao demokratski socijalist", rekao je Mamdani.

U govoru je ponovio obećanja iz kampanje: zamrznut će cijenu stanarine za gotovo 2 milijuna NjUjorčana, osigUrati besplatne vrtiće i javni prijevoz, uvesti porez za najbogatije. U inauguraciji su sudjelovale sve one skupine za čija se prava zalaže: radnička klasa, queer zajednica, imigranti - kojima je i sam pripadao. Više pogledajte u prilogu.