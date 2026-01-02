Građani pojurili u banke po besplatni račun, ali dočekalo ih je iznenađenje: Zašto odustaju?

'AHA, NISAM ZNAO..' /

Prvog radnog dana u novoj godini mnogi su građani krenuli u banke otvoriti svoje besplatne račune. A onda za mnoge iznenađenje - bankarska usluga bez koje je danas život gotovo nezamisliv - ipak nije besplatna.

Za ugovaranje besplatnog računa u bankama nije bilo navale, ali interesa svakako je. Za novu uslugu treba osobno doći u poslovnicu, što je Martin i učinio.

"Sve gdje ja ne moram plaćati ekstra, ionako plaćamo banci kamate za sve živo, nema smisla", navodi Martin Rončević iz Zagreba.

Ono što je besplatno je otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, kao i izdavanje debitne kartice. Banke biraju hoće li klijentima besplatno dati internetsko ili mobilno bankarstvo. I sve su odabrale internetsko, ono koje klijenti manje koriste.

"Evo sad sam išao u banku, ali je puno ljudi pa sam odustao, budem drugi put. Za mobilnu aplikaciju morali biste nadoplatiti? Aha, aha. Nisam znao. Išao sam se raspitati, ići ću drugi put", navodi Saša iz Zagreba dok Sanja govori: 'Znam da ne mogu imati dozvoljeni minus i otplatu na rate, ali ionako ne koristim to'.

No, kada je saznala da mobilna aplikacija nije besplatna, Sanja govori: 'Aha, onda ću razmisliti o tome'.

Usluge poput mobilnog bankarstva ili kreditne kartice dodatno će se plaćati. Poslali smo upite 11 banaka i dobili tek tri pisana odgovora. Pogledajte u videu koje su banke, ali i što odgovorile.

POGLEDAJTE VIDEO