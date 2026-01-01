Od sutra redovi u bankama: Na snagu je stupila promjena koja će mnoge razveseliti

S prvim radnim danom nove godine, a to je petak, građani u bankama mogu podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga.

Za to je, obavijestile su najveće banke, potrebno doći u poslovnicu.

Podsjetimo, s prvim danom 2026. na snagu je stupio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu. Cilj je osigurati građanima besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i sl.

Paket besplatnih usluga, za koje kreditna institucija potrošaču ne smije naplatiti naknadu, uključuje:

otvaranje, vođenje i zatvaranje računa,

polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu,

priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima,

izdavanje debitne kartice,

usluge plaćanja debitnom karticom na fizičkim prodajnim mjestima.

Tu je i korištenje jedne elektroničke usluge - internetskog ili mobilnog bankarstva, prema odluci banke, ističu iz Hrvatske udruge banaka (HUB).

Vodeće banke koje posluju u Hrvatskoj kao dio besplatnog paketa odabrale su internet bankarstvo. Kao razlog navode da troškove razvoja i održavanja suvremenih digitalnih rješenja poput mobilnih aplikacija, naprednih funkcionalnosti internetskog bankarstva i sustava za automatsku obradu plaćanja zahtijevaju značajna ulaganja, pojasnio je HUB.

Valja imati na umu besplatni paket ne uključuje i mnoge druge usluge:

kreditne kartice,

plaćanja na rate,

trajne naloge,

izvršenja plaćanja,

druge dodatne usluge.

Banke će, prema vlastitoj poslovnoj politici, moći ponuditi mogućnost da se uz besplatni račun dodatno ugovore pojedine usluge.

Važno je naglasiti da se besplatni račun aktivira isključivo na zahtjev građana.

To znači da će svatko sam moći procijeniti odgovara li mu takav model s obzirom na način korištenja bankarskih proizvoda i usluga.

Račun za redovna primanja s besplatnim paketom usluga je zakonski definiran i dostupan svima koji ga zatraže, dok komercijalni paketi ostaju opcija za klijente koji žele dodatne digitalne funkcionalnosti ili širi raspon usluga.

Kako ugovoriti paket bez naknade?

Aktivacija računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga provodi se isključivo na zahtjev klijenta.

Način podnošenja zahtjeva razlikovat će se od banke do banke.

Pojedine banke omogućit će podnošenje zahtjeva u poslovnici, dok će pojedine ponuditi i mogućnost podnošenja putem digitalnih kanala, kažu iz HUB-a.

Za korištenje besplatnog paketa potrebno je sklopiti novi okvirni ugovor ili aneks postojećeg.

Klijenti neće morati mijenjati IBAN, a izdavanje nove kartice ovisit će o internim pravilima pojedine banke.

Za ugovaranje i korištenje ovog paketa klijentima se neće naplaćivati nikakva naknada, ističu iz HUB-a.

Praksa po bankama

Zagrebačka banka (Zaba), Privredna banka Zagreb (PBZ), OTP banka, Hrvatska poštanska banka (HPB), Raiffeisen banka (RBA) i Erste banka navode da je za podnošenje zahtjeva za besplatan račun potrebno doći u poslovnicu banke.

Iz Zabe je potrebno doći u koju poslovnicu i osobno podnijeti zahtjev te, sukladno zakonu, donijeti dokaz o redovnom primanju ako se već ne ostvaruje redovno primanje na račun u Zabi.

Račun, odnosno paket besplatnih usluga potom se u pravilu otvara odmah na licu mjesta, bez naplate ikakvih naknada i bez promjene IBAN-a ako je riječ o prijelazu s nekog drugog paketa na besplatni paket.

Iz Erste-a napominju da korištenje računa s paketom besplatnih usluga ne isključuje korištenje prekoračenja ili kreditne kartice.

Ako klijent ispunjava uvjete u skladu sa zakonom kojim je uređeno potrošačko kreditiranje, Erste banka će na zahtjev klijenta ugovoriti prekoračenje po računu za plaćanje koji sadrži paket besplatnih usluga.

Prema zakonu, kreditna institucija dužna je potrošaču omogućiti korištenje paketa besplatnih usluga u roku od deset radnih dana od primitka zahtjeva ili u istom roku odbiti zahtjev.

Za umirovljenike i osjetljive skupine besplatno je podizanje novca i na bankomatu i šalteru, kod nekih banaka i za ostale građane. Kada je riječ o usluzi podizanja gotovog novca na šalteru ili bankomatu, i tu pravo odabira koju će uslugu nuditi u sklopu besplatnog paketa ima kreditna institucija.

Tako su RBA, Zaba i OTP banka odabrale bankomat, dok će besplatno podizanje novca i na bankomatu i u poslovnici biti moguće u PBZ-u, Erste banci i HPB-u.

Kada je riječ o umirovljenicima i potrošačima koji pripadaju osjetljivim skupinama, bitno je istaknuti da oni po novom zakonu u svojoj banci mogu besplatno podizati gotov novac s računa i na šalteru i na bankomatu, dakle nema "ili".

Novim zakonom građanima će u svakom slučaju biti omogućen neograničen broj besplatnih podizanja sredstava na bankomatima njihove banke, a uz to i dva dodatna podizanja sredstava na bankomatu bilo koje druge banke čiji nisu klijent.

