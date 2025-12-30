Tri godine od eura: Ekonomist razotkrio dobre i loše strane, vrijeme za kune u kovanicama istječe

Glavni ekonomski analitičar Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić u povodu tri godine od uvođenja eura na svom profilu na LinkedInu dao je osvrt na ekonomsko stanje Hrvatske.

Pobrojao je pozitivne i negativne aspekte pa u naslovu naveo: "Euro je odradio svoje. Sad su na redu ulaganja u produktivnost."

Napisao je: "Na treću godišnjicu uvođenja eura, pogledajmo kakvo je 'prolazno vrijeme' za našu ekonomiju.

1. Hrvatska ima najbolji kreditni rejting ikad.

U kombinaciji sa snažnom deregulacijom financijskog sektora smanjena je premija rizika u odnosu na referentnu risk-free cijenu kapitala za oko 2 postotna boda. Posljedica toga su po prvi puta u povijesti niže kamatne stope za hrvatska poduzeća u odnosu na prosjek euro područja. To još više vrijedi za stanovništvo! Jeftinije financiranje izravno je povećalo profitabilnost te opći kapacitet tvrtki za ulaganja.

2. Povećana je vrijednost hrvatskih poduzeća.

Zbog nižeg troška kapitala, oborena je i diskontna stopa, što je povećalo sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova poduzeća.

3. Uštedjeli smo gotovo 200 milijuna EUR zbog nestanka troška konverzije EUR/HRK.

Time je poboljšana konkurentnost izvoznika kao i turizma kroz niže transakcijske troškove i manji valutni rizik.

4. Produktivnost nam je realno porasla oko 13% od 2019. (u odnosu na svega 1,6% prosječno u euro području).

Uvođenje eura je važan katalizator za brži rast ulaganja u produktivnost na temelju pravodobnih odgovora na rastuće konkurentske pritiske, kao i optimizma naših kompanija."

Nakon "reda" pozitivnih stvari, osvrnuo se na negativne stvari pa velikim slovima napisao:

"A GDJE ONDA ZAPINJEMO?"

5. Rast ukupnih primanja zaposlenih (+26% realno od 2019.) sve više je potican državnim intervencijama. I dvostruko je brži od realnog rasta produktivnosti. To ograničava rast profitabilnosti i smanjuje kapacitet za daljnja ulaganja u produktivnost u dijelovima hrvatske ekonomije.

6. Inflacija je viša nego u euro području.

Ubrzan rast cijena usluga (s razina 30–40% nižih od prosjeka EU) dodatno pogonjen rastom kupovne moći doveo je do više inflacije nego u euro području. Posljedica je pogoršanje cjenovne konkurentnosti dijela hrvatskih poduzeća, osobito onih izloženih međunarodnoj konkurenciji.

7. Pozitivan učinak eura na konkurentnost je neupitan.

Članstvo u euro području katalizator je za brža ulaganja u produktivnost u očekivanju rastućih konkurentskih pritisaka. Za potpuni efekt presudna su daljnja ulaganja i inovacije, iznimno je važno usklađivanje rasta primanja zaposlenih u javnom sektoru s rastom produktivnosti, te zadržavanje discipline u javnim financijama."

Rok za zamjenu kovanica kuna istječe

Inače, rok za zamjenu kovanica kune u eure istječe 31. prosinca 2025. Tko ih još ima u čarapama, kasicama-prasicama i po ladicama, krajnje je vrijeme da ih izvadi i zamijeni.

U protivnom, kovanice postaju trajno bezvrijedne i više ih neće biti moguće zamijeniti ni u jednoj instituciji.

HNB je nedavno potvrdio da se u optjecaju još nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama.

Na svojim stranicama dali su upute da se kovanice do 31. prosinca mogu zamijeniti za eure u HNB-u na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17 sati.

Do 14.999,99 kuna moguće je zamijenit na vlastitu odgovornost i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb uz informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura - osobno u HNB-u ili poštanskom dostavom na kućnu adresu.

Za 40.000 i više kuna treba se najaviti

Ako bi netko imao kovanice u iznosu od 40 tisuća i više kuna, ili ako netko ima više od tisuću komada kovanica, tada se treba najaviti kao i koliki iznos netko želi zamijeniti za eure na mail: gotov.novac@hnb.hr.

Zamjena kovanica kuna u eure radi se bez naknade, odnosno besplatno.

Treba naglasiti da ne postoji vremenski rok da se papirnate kune zamjene u eure.

Od 1. siječnja 2024. kune se u gotovini mogu mijenjati za eure u gotovini isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) po fiksnom tečaju konverzije (1 euro za 7,53450 kuna) koji je vrijedio u trenutku zamjene valuta.

