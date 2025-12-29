Raste cijena važnog metala, ovo nije viđeno 15 godina: Analitičari objasnili što se događa

Bakar, metal koji je temelj industrije obnovljivih izvora energije, u prosincu je premašio prag od 10.080 eura po toni i na putu je prema najvećem godišnjem rastu cijene u više od 15 godina, objavio je The Guardian u ponedjeljak.

Cijena je ove godine porasla za više od 35 posto, ponajprije zbog neizvjesnosti oko američkih carina, kao i zabrinutosti zbog rudarskih nesreća koje bi mogle ograničiti opskrbu.

Riječi analitičara

Analitičari navode da je bakar, baš kao zlato i srebro, postao sigurna utočišna imovina za ulagače koji se žele zaštititi od pada vrijednosti dolara. Srebro je pak u ponedjeljak dosegnulo rekordnu vrijednost, dok je cijena zlata skočila iznad 3.690 eura po unci, što je porast od više od 70 posto od početka siječnja.

Kyle Rodda, viši analitičar financijskih tržišta u investicijskoj tvrtki Capital.com, navodi da rast cijena bakra, zlata i srebra dokazuje da je svijet "obilježen sve većom oskudicom i željom ulagača da dođu do imovine s relativno ograničenom ponudom".

Učinak Trumpovog poteza

Podsjetimo, američke tvrtke početkom godine počele su naglo kupovati bakar nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio dodatnim carinama na uvoz metala. Carine su odgođene, ali efekt gomilanja zaliha smanjio je dostupnost u drugim dijelovima svijeta i pridonio rastu globalnih cijena.

Bakar se često smatra pokazateljem stanja globalnog gospodarstva. Igra ključnu ulogu u elektroenergetskim mrežama, građevinarstvu i industrijskim strojevima.

