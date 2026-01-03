Hrvat povratnik opisao život u Venezueli: 'U ovih 27 godina svašta smo proživjeli, hrana prva nestane'

Josip Hrgetić povratnik je iz Venezuele, a za RTL Danas ispričao je kako je bilo živjeti ondje te s kojim se problemima susreće tamošnje stanovništvo.

Za naš portal net.hr razgovarali smo odmah ujutro kada je stigla prva vijest o napadu. Više o tome čitajte OVDJE.

Ovom hrvatsko-venezuelanskom poduzetniku dio obitelji još uvijek se nalazi ondje, a Hrgetić u Caracasu još uvijek ima kuću.

Posljednji je put u Venezueli bio prije tjedan dana, a za današnji napad tvrdi da je bio očekivan.

'Osjećale su se napetosti'

"Posljednjih 27 godina mi smo kao država svašta proživjeli. I ovo što se dogodilo zadnjih tjedan, dva tjedna već je bilo jako napeto. Neću reći da je situacija bila izvanredna, ne, ali su se osjećale neke napetosti da će se nešto ovako dogoditi", kazao je Hrgetić.

Što se tiče njegove obitelji koja je i dalje tamo, kaže da nije pretjerano zabrinut za njih.

"To se dogodilo u mjestima gdje vojska drži svoju protuobranu. To se dogodilo u Luci, to se dogodilo na nekom pomoćnom aerodromu, ali nije se nigdje dogodilo gdje su bili civili. Znači s te strane smo jako mirni", rekao je.

Dodao je i da je jedan njegov prijatelj dolazio sa zabave oko 1 i 30 u noći i čuo kako iznad Caracasa lete avioni i helikopteri.

"To je njega jako začudilo, jer nitko inače ne leti iznad Caracasa navečer. Odjednom je čuo kako se sve počelo drmati, vidio je ogromne količine vatre kod vojne kasarne", ispričao je Hrgetić.

Posebno je neobično, kaže Hrgetić, to što nitko u Venezueli nije istupio na televiziju i pričao o ovom događaju.

"Nitko ne zna što će se dogoditi jer nitko još od vlade nije formalno reagirao".

Trgovine zatvorene

Hrgetić je kazao da je njegova obitelj trenutačno na odmoru izvan Caracasa. Nalaze se oko 300 kilometara dalje od glavnog grada, u jednom malom mjestu.

"Baš kada sam pričao danas s mamom, kaže da je tamo isto relativno mirno. Jedino počinje sada taj problem oko hrane jer se svi boje, sve je zatvoreno. Kod nas je to već kao normalna praksa ovih 7 godina. Ovo nije prvi put da se kod nas nešto ovako događa. I onda prva stvar što nestane je hrana", kazao je.

Vratio se zbog nesigurnosti

Hrgetić se u Hrvatsku vratio prije 15 godina, a kao glavni razlog za to navodi nesigurnost.

"Jedna naša prijateljica, isto porijeklom Hrvatica rođena u Venezueli, nju su ubili i pokrali joj laptop. I onda je moja supruga rekla 'dosta, ne želim živjeti i odgajati djecu tamo gdje je takva nesigurnost' U to je doba Venezuela imala oko 30 000 mrtvih zbog kriminaliteta", rekao je Hrgetić i dodao da Hrvati često nisu svjesni koliko predivnu i sigurnu državu imaju.