Kako se izolacija na stropu pretvorila u 'vatrenu kišu': Može li se sličan scenarij dogoditi kod nas?

Tragedija u Švicarskoj otvorila je brojna pitanja sigurnosti noćnih klubova i u Hrvatskoj. Istražili smo postoji li kontrola ugradnje izolacijskih materijala i može li se sličan scenarij dogoditi i kod nas.

Samo tri minute su dovoljne da požar uđe u fazu rasplamsavanja, poznatog kao flashover. Tada postaje gotovo nemoguće ugasiti ga, kao što pokazuje i ova simulacija u prostoru bez pretjeranih zapaljivih materijala.

Prema stručnjacima, situacija iz Švicarske bila je slična. Milan Carević, arhitekt u Hrvatskoj udruzi za zaštitu od požara, objašnjava: "Dolazi do brzog izgaranja koje traje dvije do tri minute, u tom trenutku gori sve u prostoru, onemogućavajući gašenje ili spašavanje. Osobe koje su tamo zatečene više nisu imale vremena izaći".

Sve zbog stropa obloženog neprikladnom zvučnom izolacijom, navodi stručnjakinja Marija Jelčić Rukavina: "Poliuretan je materijal koji brzo provodi toplinu. Iako je dobar toplinski izolator, plamen se brzo širi površinom".

Podsjetimo, požar u švicarskom noćnom klubu analizirali su stručnjaci, uključujući sudskog vještaka Ivana Ožanića. Požar je pokrenut iskrenjem s prskalica, zapaljiv materijal kapao je po ljudima kao vatrena kiša, zapalivši kosu, odjeću i namještaj, uzrokujući paniku.

Takav požar se može izbjeći

Osim zapaljivog stropa, stručnjaci navode i propuste inspekcije koja je klubu odobrila rad bez provjere stropa na zapaljivost.

Prema Hrvatskoj udruzi za zaštitu od požara, u svjetskim klubovima slične situacije, gdje se strop i stropna izolacija zapale, odnijele su živote 1.122 ljudi.

Kod nas, sličan incident dogodio se prije dvije godine u karlovačkom noćnom klubu kada je zapaljen šank. Na sreću, bez ozlijeđenih, no stručnjaci naglašavaju da se svaki takav požar može izbjeći. Ivan Kovačević, zapovjednik JVP Split, ističe: "Preventiva – sve počinje i završava s njom. Zakonom o zaštiti od požara preventivu imamo reguliranu, ali poštivanje zakona i propisa spriječilo bi ovakve situacije".

Milan Carević dodaje: "Pravilo je da sve iznad glave mora biti negorivo. Inspekcija za zaštitu od požara kontrolira objekte, no broj klubova je ogroman u odnosu na broj inspektora."

Odgovornost leži na vlasnicima, no propusti često odnose ljudske živote.