Majka opisala horor u Dubravi: 'Sin je dobio par puta šakom u glavu, imao je masnice'

Novo vršnjačko nasilje u Dubravi. Na igralištu škole napadnuta su dvojica dječaka.

Policija istražuje incident i jednog od maloljetnika priveli su na razgovor. Roditelji su zabrinuti za svoju djecu, jer su prošle godine prosvjedovali upravo zbog napada na maloljetnike.

Dobio šakom u glavu, imao masnice

Napadnuta su dvojica dječaka u dobi od devet i 11 godina. I to ni 20 minuta nakon što su na školsko igralište došli igrati nogomet, priča nam majka jednog od njih: 'Moj sin ima devet godina. Dobio je par puta šakom u glavu, imao je masnice po glavi, bio je jako uznemiren i preplašen, doslovno je bio u jako, jako velikom strahu.

'Rekao je: 'Mama, ja ne želim više ići na igralište, ne želim ići sam u školu'', dodaje majka i ističe da je njezin sin u strahu.

