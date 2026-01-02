Novi napad na igralištu, majka uhvatila jednog napadača: 'Djeca su bila u smrtnom strahu'

Na školskom igralištu u Dupcu ponovno se dogodio napad, i to u petak u večernjim satima, kada je navodno maloljetnički dvojac napao drugu djecu.

Napadnute dječake susrela je Marijeta Marić, koja je prva priskočila u pomoć, a potom zadržala jednog od napadača sve do dolaska policije.

„Već neko vrijeme prenosi se priča da opet kruži neka ekipa po kvartu, to sam čula od djece, ali nisam shvaćala koliko je to ozbiljno i nisam sigurna dolaze li iz Dupca ili Jelkovca. Krenula sam sjesti u automobil kad su djeca dotrčala prema meni vičući: ‘Teta, pomozite!’ Bili su to dječaci četvrtog ili petog razreda, dvojica njih. Jednom znam roditelje, drugog znam iz viđenja, kao i njegove roditelje“, prepričava ova majka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kaže da je jedan od dječaka rekao da su ih napali.

'Dijete je bilo u potpunoj panici'

„Rekao je da su ga udarili u rebra i slezenu. Dijete je bilo u potpunoj panici. Smirila sam ga i pitala gdje su mu mama i tata. Rekao mi je da su otišli u dućan i da je bio sam na igralištu u Dupcu kod škole. Odmah sam nazvala policiju, dala adresu i svoje prezime, uzela ga za ruku i rekla da se ne boji“, rekla je.

S djetetom je otišla do obližnje igraonice. Unutra je bila zaposlenica igraonice, ali i dvojica napadača.

„To su djeca, dječaci od 13 ili 14 godina. Došao je i vlasnik igraonice, a jedan od napadača tada je pobjegao. Drugog smo zadržali“, prepričava Marijeta Marić.

Navodi da su stigla trojica policajaca.

„Pitali su napadača kako se zove. Zaposlenica igraonice je rekla da laže, da ne govori točno svoje ime, bilo je kaotično…“, navodi naša sugovornica.

Dodaje da su napadnuta djeca bila u „smrtnom strahu“.

„Dala sam policiji svoje podatke. Čula sam se kasnije s majkom jednog od napadnutih dječaka, rekla je da su otac i sin u policiji.“

Napadači maloljetni

Ponavlja da su na školskom igralištu bila dva napadnuta dječaka, dok su napadači, prema njezinoj procjeni, imali možda 13 ili 14 godina.

„Stvarno ne znam odakle su ti napadači, ali i moje dijete je tada bilo u parkiću pored. Odmah sam zvala ljude u Vijeću roditelja i molila da za vikend pripaze na svoju djecu“, navodi.

Inače, Marijeta Marić je majka dječaka koji je već bio napadnut i to prije početka školske godine. Tada je napadnuto petoricu dječaka, od kojih je jedan teško ozlijeđen. Policija je kasnije identificirala više osoba i povezala ih s napadima. Uslijedio je masovni prosvjed roditelja ispred Osnovne škole Retkovec u Dubravi, kojim su tražili veću sigurnost.

O večerašnjem napadu pitali smo i zagrebačku policiju, iz koje su nam potvrdili da imaju zabilježen događaj koji se dogodio oko 18.30 sati.

„Utvrđuju se okolnosti“, rekli su nam iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO Pijani mladić bi zbog krađe autobusa mogao u zatvor: A prijeti mu i masna novčana kazna