Radeljak potresen hororom u Švicarskoj: 'Tamo sam pio kavu, to je 10 metara od moje kuće!'

Dok švicarske vlasti traže odgovore nakon stravične tragedije, za hrvatske vatrogasce sve ovo što se dogodilo nije iznenađenje.

Jer zapaljivi materijali, svijeće i pirotehnika, kao i pretrpani prostori, previše su se puta pokazali kobnima.

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, kaže:

"Iz povijesti znamo, doslovno stotine takvih slučajeva s nekoliko tisuća ljudi koji su smrtno stradali u sličnim, pa ja bih čak rekao zabrinjavajuće istim okolnostima – a te okolnosti su upravo takve da je korištena pirotehnika i da su na stropovima i zidovima nekakve zapaljive obloge, što je zaista smrtonosna situacija".

U nekoliko godina tisuće poginulih u klubovima

Više od dvije tisuće ljudi poginulo je proteklih godina samo u požarima u noćnim klubovima diljem svijeta.

Stravičan požar bio je prošle godine i u Kočanima u Makedoniji, kada su poginule 63 osobe.

Iskre iz pirotehničkih sredstava pogodile su strop, koji je bio izrađen od lako zapaljivog materijala, nakon čega se požar vrlo brzo proširio.

Radeljak: 'Klub je 10-ak metara od moje kuće'

Lokal u kojem se za Novu godinu dogodila tragedija jako dobro poznaje i poduzetnik Josip Radeljak, koji u Crans-Montanu odlazi već 30 godina zaredom jer tamo ima kuću.

"Stalno smo bili tamo, to je do moje kuće deset metara, tu se pila kava, tu se slavilo, to je jedan od ljepših lokala u Crans-Montani", kaže.

Na pitanje je li zaista usko, kako se čini na snimkama, odgovara: "Mislim da tu za ovakve velike skupove manjka prostora i izlaza jer to mora biti sigurnosno drukčije... ali to će ustanoviti netko tko je za to".

To što se sve dogodilo u jednoj uređenoj zemlji poput Švicarske Radeljaka nije previše iznenadilo jer je pirotehnika tamo iznimno česta.

"Jučer sam razgovarao s njima dugo, s prijateljima - ne zna se još tko je mrtav, tko je živ, ništa. Što je najgore, ljudi koji se nisu vratili kući iz bilo kojeg razloga – svi su kao ludi jer se ne zna jesu li potpuno izgoreni, ljudi su neprepoznatljivi, to će tek DNK analize pokazati. Tek će toga biti. To je za jednu Švicarsku pet do šest dana žalosti", govori nam Radeljak.

Nakon tragedije u Makedoniji inspektori civilne zaštite napravili su pojačani nadzor disco klubova i ugostiteljskih objekata.

Lani velika inspekcija u Hrvatskoj: 15 prijava

Tako su u prva tri kvartala prošle godine u cijeloj zemlji proveli 2535 inspekcijskih nadzora, od toga 433 ugostiteljska objekta. U 349 slučajeva naloženo je uklanjanje nedostataka i izdano 15 prekršajnih prijava upravo zbog neprovođenja naloženih mjera zaštite od požara.

U cijeloj godini pak samo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji bilo je 36 nadzora noćnih klubova i barova. Četiri kluba dobila su zabranu rada, jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena, dok je njih 14 moralo otkloniti nedostatke.

I zato Siniša Jembrih upozorava: "Svaki vlasnik mora razmisliti što ima na svojim zidovima i stropovima. Znam da ta pirotehnika možda lijepo izgleda, ali zaista nema glupljeg načina prezentirati to ili glupljeg načina da se nešto dogodi. I na kraju krajeva, svaki od tih vlasnika mora biti svjestan da je on kazneno odgovoran."

Za što može dobiti dugogodišnju zatvorsku kaznu, ali i prouzročiti tragedije za mnogobrojne obitelji, ali i sve službe koje sudjeluju u tome.

