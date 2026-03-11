Željela je postati majka, pa je spermu kupila online: 'Moja kći ima 47 braće i sestara'

Biti samac, u kasnim tridesetima i očajnički željeti dijete za mnoge ne zvuči kao idealan početak majčinstva. No, kada se Jess Nuremberg našla upravo u toj situaciji, znala je da mora poduzeti drastične mjere. Danas 44-godišnjakinja iz Los Angelesa, prije tri godine odlučila je postati "samohrana majka po izboru", zaobišavši potrebu za partnerom kupnjom sperme nepoznatog donora putem interneta. Svoju odluku ne žali, no nije ni slutila kakvo je iznenađenje čeka.

Težak put do ostvarenja sna

Jess je oca svog budućeg djeteta odabrala iz američke banke sperme Xytex, birajući donora za kojeg je vjerovala da se "poklapa s njezinim vrijednostima". Tada nije znala da će to biti najlakši dio njezinog putovanja do majčinstva. Nakon što je godinama sanjala o djetetu, a dugogodišnja veza joj se raspala, odlučila je zamrznuti jajne stanice s 33 godine, vjerujući da će time osigurati mogućnost da jednog dana postane majka, čak i ako ne pronađe pravog partnera.

Sedam godina kasnije, kao poslovna menadžerica, odlučila je odmrznuti polovicu od 34 jajne stanice, no nijedna nije stvorila održiv embrij. "Vjerovala sam da si, ako zamrzneš jajne stanice u tridesetima, zaštićen za budućnost. Bio je to ogroman udarac", priznala je. Odlučna da dobije vlastito dijete i ne obazirući se na mišljenja okoline, prošla je kroz šest krugova medicinski potpomognute oplodnje (IVF), što je rezultiralo s tri zdrava embrija, oplođena spermom odabranog donora.

Nakon što je primila "koktel lijekova", uključujući steroide i lijekove za razrjeđivanje krvi kako bi se smanjio rizik od pobačaja, njezin prvi embrij uspješno je implantiran. "Kada sam prvi put čula otkucaje srca, tada sam shvatila da ću postati mama i da sve to radim sama. U tom sam trenutku osjetila strah, sreću, radost, sve uspone i padove", prisjetila se.

Rodila je zdravu djevojčicu

U svibnju 2024. rodila je zdravu djevojčicu Kaiju, što je opisala kao "jedan od najčarobnijih trenutaka" u svom životu, ali ujedno i jedan od najusamljenijih. "Sama sam uzela taksi do bolnice jer mi je vodenjak puknuo ranije i nije bilo nikoga da me podrži. No, rađanje u samoći bio je čaroban trenutak, jer sam shvatila da sam sposobna sve to učiniti sama."

Otkriće koje je sve promijenilo

Godinu dana nakon što je na svijet donijela svoju dugo željenu kćer, danas jednogodišnju Kaiju, otkrila je da njezina djevojčica ima gotovo pedeset braće i sestara. Pozivnicu u Facebook grupu poslala joj je druga žena koja je koristila istog donora. Tamo je otkrila da Kaia ima cijelu "zajednicu polubraće i polusestara", svi otprilike iste dobi kao i ona.

"Pronaći tu Facebook grupu isprva je bilo preplavljujuće, ali jednom kada sam upoznala druge mame, počela sam stvarati stvarne veze", rekla je Nuremberg. "Moja kći ima 47 braće i sestara, svi mlađi od četiri godine. Možda nema braću i sestre kod kuće, ali ima zajednicu polubraće i polusestara."

Ona se nada da će Kaia stvoriti dugotrajne odnose s braćom i sestrama te da će iz toga izrasti prava proširena obitelj. "Grupa mi je pomogla da se osjećam puno manje usamljeno. Ono što je moglo biti izolirajuće putovanje, sada je podijeljeno s mnogim drugima."

Život samohrane majke i manjak regulacije

Unatoč novostečenoj zajednici, Jess priznaje da je ponekad jako teško. Prisiljena je sama donositi sve važne odluke, a financijski jedva spaja kraj s krajem nakon što je unajmila dadilju koja živi s njima. Mjesečno troši 5.000 američkih dolara na čuvanje i školovanje kćeri, uz dodatnih 500 dolara za hranu, odjeću i druge troškove. "Sada kad plaća stigne, novac odmah ode, ali iz vrlo dobrog razloga", dodala je.

U Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji zakonsko ograničenje koliko djece jedan donor sperme može imati. Banka sperme Xytex navodno ima svoja interna ograničenja, a na nekim internetskim forumima tvrdi se da je limit 80 djece po donoru, o čemu piše i Daily Mail Online. Slučaj Jess Nuremberg nije jedinstven. Godine 2023. serijski donor iz iste banke, Dylan Stone-Miller (32), otkrio je da je u misiji upoznavanja svoje 96 djece, koje je također pronašao putem Facebook grupe nazvane po njegovom donorskom ID-u.

Za Jess i druge majke iz grupe, ovo otkriće donijelo je utjehu i osjećaj pripadnosti. Više ne moraju same prolaziti kroz izazove roditeljstva, a kao grupa samohranih majki već planiraju zajednički izlet u Disneyland. Njezino putovanje, koje je započelo kao usamljena odluka, pretvorilo se u stvaranje jedinstvene i moderne obitelji kakvu prije deset godina nije mogla ni zamisliti.

