Ima 27 godina, devetero djece i četiri 'bivša': 'Da prestanem rađati? Natjerajte me!'

Whittney Dawn, 27-godišnjakinja iz Louisvillea u američkoj saveznoj državi Kentucky, postala je globalni internetski fenomen zbog svoje nesvakidašnje obiteljske priče. Majka je devetero djece koje je dobila s četiri različita muškarca, a unatoč lavini kritika na društvenim mrežama, ne samo da ne žali zbog svojih odluka, već sa sadašnjim suprugom planira i deseto dijete. Njezin život, koji se odvija pod budnim okom javnosti, pokreće žustre rasprave o modernom roditeljstvu, financijskoj odgovornosti i pravu na izbor.

Trudna gotovo bez prestanka od 16. godine

Put u majčinstvo za Whittney je počeo vrlo rano. Prvi put je ostala trudna sa samo 16 godina, a od tada je, kako sama kaže, bila trudna gotovo svake godine. Danas je njezin dom ispunjen smijehom i galamom devetero djece: najstariji Brandon ima 10 godina, slijede ga Kinley (9), Namaya (8), Dawson (7), blizanci Cambriella i Camden (5), Octavia (4), Liam (3) i najmlađi Kyus, star tek nekoliko mjeseci.

Njezin životni put obilježen je neprekidnim trudnoćama i brigom o djeci, zbog čega je cijeli svoj odrasli život provela kao kućanica. U jednom od videa koji je postao viralan na platformi TikTok, otkrila je kronologiju svojih trudnoća, što je izazvalo šok i divljenje među milijunima gledatelja. Na pitanje kada se planira zaposliti, samouvjereno odgovara: "Mogu biti kućanica još četiri godine, dok moj najmlađi sin ne krene u predškolu."

Četiri oca i velika obitelj kao životni san

Iako je njezina obiteljska struktura mnogima neobična, Whittney ističe kako je oduvijek sanjala o velikoj obitelji. Njezina potraga za ljubavlju i stabilnošću vodila ju je kroz nekoliko veza. Nakon rođenja prvog djeteta, ušla je u vezu s drugim partnerom koji je prihvatio njezino dijete kao svoje, a zajedno su dobili još troje djece.

Nakon što se ta veza raspala, upoznala je trećeg muškarca s kojim je dobila blizance. Sreću je naposljetku pronašla s četvrtim partnerom i sadašnjim suprugom, Williamom. On je biološki otac njezino troje najmlađe djece, no Whittney s ponosom ističe kako je od prvog dana prihvatio svu njezinu djecu kao svoju.

"William je volio činjenicu da imam toliko djece. Bilo je predivno vidjeti nekoga tko voli moju djecu kao da su njegova. Od prvog je dana bio nevjerojatan otac", izjavila je u intervjuu za YouTube kanal Truly. Prema njezinim riječima, ostali očevi uopće nisu uključeni u odgoj djece, a svu brigu i odgovornost preuzeli su ona i William.

Život pod lupom javnosti: Od osuda do molbi za pomoć

Otvorenost na društvenim mrežama donijela joj je golemu pozornost, ali i lavinu negativnih komentara. Korisnici interneta često je osuđuju zbog broja djece, različitih partnera i financijske situacije. "Govore mi da držim noge skupljenima ili me pitaju znam li što je kontracepcija", priča Whittney. "Jedan od komentara bio je: 'Zašto izbacuješ bebe kao da vadiš novac s bankomata?'"

No, ona na kritike odgovara prkosno i odlučno. "Misle li da će me time natjerati da prestanem rađati djecu? Reći ću im samo dvije riječi: 'Natjerajte me'." Čak ju je i vlastita obitelj upozoravala da bi trebala stati, no ona tvrdi da još nije spremna. "Jednog dana ću prestati imati djecu, ali ne znam kada će taj dan doći."

Ipak, život s devetero djece nosi i praktične izazove. Jedan od najvećih bio je prijevoz. Obitelj nije imala dovoljno veliko vozilo kojim bi svi zajedno mogli putovati. Whittney se stoga ponovno okrenula društvenim mrežama, ali ovaj put s molbom za pomoć. U nizu videa na TikToku, zamolila je pratitelje da joj pomognu prikupiti novac za veći kombi.

"Ovo je 12. dan korištenja zarade s društvenih mreža kako bih sebi i svojoj djeci osigurala veće vozilo. Ne tražim donacije. Sve što molim je da pogledate moj video jednu minutu, lajkate, komentirate s barem devet riječi i podijelite ga", objasnila je. Zahvaljujući angažmanu pratitelja, putem TikTokovog fonda za kreatore uspjela je prikupiti početnih 1200 eura, a cilj joj je bio dosegnuti oko 5000 eura za rabljeni kombi s 15 sjedala. Podrška koju je dobila bila je golema, a mnogi su joj u komentarima poželjeli sreću u ostvarenju cilja.

Whittney Dawn nastavlja živjeti život prema vlastitim pravilima, ne obazirući se na osude. Njezina priča, iako kontroverzna, svjedoči o snazi majčinske ljubavi i nepokolebljivoj želji za velikom obitelji, čak i kada se čini da je cijeli svijet protiv nje. Dok jedni u njoj vide neodgovornu majku, drugi je slave kao simbol snage i hrabrosti.

