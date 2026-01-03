Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NOVOGODIŠNJE OBRAĆANJE /

U brzom noćnom napadu Sjedinjenih Američkih Država na glavni grad Venezuele svrgnut je i uhićen predsjednik Nicolas Maduro. Glavnim gradom odjekivale su eksplozije, a u zemlji je proglašeno izvanredno stanje.

Prvu fotografiju uhićenog Madura objavio je sam Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Reakcije pristižu iz cijelog svijeta.

Posljednji intervju

Maduro je zadnji put u javnosti viđen u petak, kad je primio kinesko izaslanstvo. Posljednji intervju snimljen je tijekom novogodišnje večeri, kada je prepričao razgovor njega i Trumpa u studenom. 'Prvo što mi je rekao bilo je: 'Gospodine predsjedniče Maduro', a ja sam odgovorio: 'Gospodine predsjedničke Trump'. Mislim da je razgovor bio ugodan', rekao je tada Maduro

U prilogu pogledajte detalje akcije