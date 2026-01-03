Avdagić zapanjen viđenim: 'Spektakl! U manje od 12 sati razorili su sve komponente države'

Američki udar na Venezuelu i uhićenje predsjednika Nicolása Madura odjeknuli su svijetom poput političkog potresa, ali za geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića to nije iznenađenje – nego hladna demonstracija američke moći koji je nazvao 'apsolutnim spektaklom'.

U razgovoru za net.hr Avdagić objašnjava zašto je sve bilo očekivano, zašto govori o 'spektaklu sile', kakvu poruku Washington šalje Moskvi i Pekingu te zašto je pad Venezuele težak udarac za rusko-kineski blok u Južnoj Americi.

"Ovo je bilo očekivano, samo ono što je vjerojatno iznenađujuće jest ovo uhićenje ili 'kidnapiranje' Madura. To je spektakl i sad smo vidjeli što i dalje znači kada stvarna vojna sila udari gdje želi. Onda to ne mora trajati ni tri dana - gotovo je sve u manje od 24 sata. U posljednjie vrijeme vidjeli smo više puta pokazivanja američkih mišića. Ali to su stvari koje već znamo - kako oni funkcioniraju, koje su njihove mogućnosti – pogotovo kad žele nešto brzo i precizno i kada imaju dobro određenu obavještajnu kampanju", komentirao je Avdagić.

Ostaje Madurov obavještajno-sigurnosni sustav

Za njega je veliko pitanje što slijedi. Kaže da treba vidjeti kako će reagirati Madurov režim jer ostaju Madurova potpredsjednica, obavještajni i vojno-sigurnosni sustav.

"Ostaje ta golema vojna rezerva, milicijske snage koje broje milijune. One mogu biti naoružane i izaći na ulicu – i to ne treba zaboraviti. Zapravo, ovaj režim je nastavak onoga što je bio Hugo Chavez, koji je krajem prošlog stoljeća uspostavio postojeću strukturu. Ona je bila naslonjena na siromašnu populaciju kojoj je pružala prilike, mogućnosti i novčane poticaje kakve prije toga nisu imali. Tako je Chavez došao na vlast i tako je, nakon njegove smrti, njegov tadašnji potpredsjednik, današnji američki uhićenik Maduro, nastavio istu politiku", podsjeća Avdagić.

Milijuni ljudi iselilo iz Venezuele

Nastavlja da je ta politika dovela do velikog uništenja venezuelanske ekonomije i društva općenito, procjenjuje se da je između osam i deset milijuna ljudi napustilo Venezuelu.

"To je ogroman broj i to bode oči te govori da nešto tu nije funkcioniralo. Bolje rečeno - ništa tu nije funkcioniralo", komentira.

No rušenje Mandura po njemu imat će geopolitički odjek i to na najveće sile svijeta.

Slomljen još jedan ruski i kineski saveznik

"Važno je da je slomljen još jedan ruski, a i kineski saveznik – u ovom slučaju u Južnoj Americi – bez da su oni mogli bilo što napraviti. Sve je bilo gotovo u jednom danu, sad treba vidjeti kako će se sve razvijati. Najidealnije bi bilo da se društvo dogovori i da se u realnom vremenu, primjerice u stotinjak dana, održe izbori koji bi bili uistinu pošteni i fer. Oni iz 2024. nikako se ne mogu nazvati takvima, a uz gomilu nepravilnosti možemo reći da su bili fingirani te je Maduro zadržao vlast", govori Avdagić.

Na pitanje, može li Venezuela sada situaciji računati na bilo kakvu pomoć Kine ili Rusije, odgovara da te zemlje promatraju što će biti te kako će reagirati stanovništvo - hoće li možda izaći na ulice te kako će reagirati sigurnosni sustav.

'Ovo je bio spektakl!'

"Rusiji je sada teško petljati se s obzirom na to da je izuzetno prenapregnuta s Ukrajinom i da dalje nastoji očuvati svoje uporište u Africi. Zato im je teško poslati bilo kakvu ljudsku pomoć. Ne znam kakve bi koristi bilo i od slanja vojne pomoći jer tamo ne mogu poslati nikakvu vrhunsku tehniku i sad smo vidjeli da to nema apsolutno nikakve koristi kad je u pitanju SAD. Njihova se kinetička moć odrazi tako da u manje od 12 sati jednostavno razore sve ključne komponente jedne države i još može u u njezino središte spustiti vlastite specijalne snage... Mislim, to je spektakl", ocjenjuje Avdagić podcrtavajući da je to pokazivanje i dokazivanje američke nadmoći.

Zato navodi da ne vidi smisla slati Venezueli bilo kakvu pomoć. Vračajući se na strukture čije je temelje postavio Hugo Chavez, ukazao je da se ne može "samo tako" raspasti struktura koja se stvarala četvrt stoljeća.

Podsjeća da se venezuelanska oporba jednom bila i ujedinila, doduše oko samo jednog dilja - da smijeni Mandura, ali kaže da ako se uspostavi komunikacija, pa i s ljudima koji su bili prvi suradnici Madura (a sada su obezglavljeni) da bi to moglo osigurati da država funkcionira i da ne upadne u kaos.

Nastavlja da je teško očekivati nekakvu međunarodnu solidarnost i to u vremenima kad je te solidarnosti mao što pokazuju primjeri Ukrajine, ali i Gaze. "Jedina konstanta jest to da - kada se SAD želi umiješati i nešto brzo napraviti - da je onda to moguće", ponavlja Avdagić.

Po njemu je ovo apsolutno i poruka Rusiji.

'Putin nije egal Trumpu'

"Ovo je dosta poražavajuće prije svega za samog Putina. Vjerujem da je on sanjao nešto ovako u slučaju Zelenskog kada je poslao svoje specijalne snage koje su bile u blizini Kijeva i kada su očigledno trebale obaviti ovo što su Amerikanci sad obavili. Dakle, to šalje poruku Putinu da nema tu moć i da ne može biti egal s Trumpom, odnosno s američkim predsjednikom", poentira.

Nastavlja da ovime dovodi Rusiju u situaciju da mora osuđivati agresiju na drugu zemlju, iako to i sama čini.

Za Trumpa kaže da je sebe jednostavno odmaknuo od stare diplomacije te da se predstavlja kao netko tko ne igra po tim pravilima. "I da nije bitno kada i što napravi te kaže: 'Ja ne igram po vašim pravilima.'"

Kaže da je bizarno da je svijet došao do toga da Rusija i dalje nastoji igrati po pravilima koje krši.

I Sjedinjene Američke Države su u sličnom kontekstu napravile invaziju na Panamu i uhitile Noriege, tako da ovo nije prvi put da se ovako nešto događa. Inače, točno prije 36 godina, na isti datum, 3. siječnja 1990., Amerikancima se predao panamski diktator Manuel Noriega.

Tada je George H. W. Bush pokrenuo invaziju na Panamu pod kodnim imenom "Operacija Pravedan cilj". Motivi su bili također gotovo isti, barem što se tiče javnog opravdanja današnjeg uhićenja Madura, a to je obračun s narko kartelima.

Što sada?

Avdagić nastavlja o tome koje bi daljnje korake mogao napraviti SAD i navodi da sigurno neće "ući" u Venezuelu kako bi je pripojili i proglasili svojim ustavno-pravnim teritorijem ili novom saveznom državom.

"Ako oporba dođe na vlast, oni su zainteresirani za suradnju sa Zapadom – ali u suštini, tko nije? Samo oni koji pokušavaju napasti Zapad ili zapadne zemlje, odnosno oni koji ne posluju ili ne žele poslovati sa zapadnim svijetom i Sjedinjenim Američkim Državama to ne želi", zaključuje Avdagić.

POGLEDAJTE VIDEO Dogovoreno je 90 posto mirovnog sporazuma, no Zelenski ostaje jasan: 'Želimo kraj rata, ne kraj Ukrajine'