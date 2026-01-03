Eksplozije u noći, čelnik države uhićen i odveden: Kako su uopće došli do ove točke?

Nakon mjeseci rastućih napetosti i sve jačih prijetnji vojnom akcijom, Amerika je napala Venezuelu. Ranije danas Donald Trump je izjavio da je venezuelanski predsjednik, Nicolas Maduro, uhićen i odveden iz zemlje.

Venezuelska vlada objavila je da su napadi izvedeni u Caracasu te u saveznim državama Miranda, Aragua i La Guaira.

U Caracasu su se cijelog jutra čuli avioni i eksplozije te je bio vidljiv stup dima, javljaju svjetske novinske agencije, a na jugu prijestolnice Venezuele, u blizini velike vojne baze, nestalo je struje. U nastavku donosimo pregled kako je situacija eskalirala do ove točke.

Trumpove optužbe o narko kartelima

Napetosti između dviju država počele su rasti u rujnu kada je Trump optužio Madura da vodi narko kartel, a sljedećeg je mjeseca objavio da su on i njegova administracija u 'oružanom sukobu' s drogama koje ubijaju Amerikance.

Prema američkim podacima, Venezuela je tranzitna zemlja za kokain namijenjen Europi i Americi te utočište kriminalnim skupinama koje krijumčare drogu, no nije izvor fentanila – droge povezane s većinom američkih predoziranja, piše Sky News.

U američkim napadima na brodove, za koje su tvrdili da prevoze drogu, ubijeno je najmanje 115 ljudi.

Želi li Trump venezuelansku naftu?

Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali korupcija i nedostatak ulaganja dijelom objašnjavaju zašto ih nije uspjela iskoristiti kao npr. Saudijska Arabija. Maduro tvrdi da SAD želi venezuelansku naftu, koju zemlja trenutačno uglavnom prodaje Kini.

Analitičari smatraju da bi Trumpa mogle zanimati venezuelske naftne rezerve, ali da je veći problem u tome tko su venezuelanski saveznici.

"Ideja da postoji zemlja s naftom, mineralima i rijetkim metalima u našem zapadnom hemisferu, a čiji su glavni saveznici Kina i Rusija – to jednostavno ne odgovara Trumpovu pogledu na svijet”, rekao je David Smilde, stručnjak za Venezuelu sa Sveučilišta Tulane.

Doktrina Monroe

Trumpova administracija u regiji naglo je zauzela odlučniji pristup. U svom Nacionalnom sigurnosnom strateškom dokumentu prošlog mjeseca, Trump je tvrdio da bi Amerika trebala oživjeti doktrinu Monroe iz 19. stoljeća. To je politika SAD-a koja Latinsku Ameriku smatra dvorištem svoje sfere utjecaja.

Ovaj je stav izazvao zabrinutost ne samo u Latinskoj Americi nego i u Europi, gdje se čelnici boje da takav diskurs podsjeća na ono čemu Rusija dugo teži u Ukrajini i šire. Rastuće prisustvo američkih vojnih snaga u regiji tijekom posljednjih nekoliko tjedana ukazivalo je na to da su SAD spremne pristupiti regiji mnogo prisilnije nego proteklih godina – nešto što je nakon udara postalo očito.

Trumpova Nacionalna sigurnosna strategija upućuje na američki utjecaj u Latinskoj Americi kao način da se ograniči pristup Pekingu resursima poput vojnih postrojenja i ključnih minerala. Pod pritiskom strogih američkih sankcija, Madurova je vlada potpisala energetske i rudarske ugovore s Kinom, kao i s Iranom i Rusijom.

Trump ne priznaje Madurovu vladavinu

Jedan od glavnih problema je i činjenica da Trump ne priznaje Madura kao čelnika Venezuele. Maduro je na vlasti od 2013. godine, uključujući reizbore obilježene optužbama za prijevaru. Trenutačno obnaša treći mandat, nakon što je proglašen pobjednikom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, premda postoje dokazi da je oporba pobijedila s dvostruko više glasova.

U listopadu prošle godine, Maduro je optužio Trumpa da pokušava srušiti njegov režim i da "fabricira novi vječni rat” protiv njegove zemlje. Osim toga, negira sve optužbe vezane za ilegalnu trgovinu drogom. Također tvrdi da su američki napadi na brodove nezakoniti, predstavljaju ubojstva i pomažu nastanku agresije.

U poruci američkim građanima 16. listopada, poručio je na engleskom: „Ne rat, da mir. Narode SAD-a, molim vas.”

